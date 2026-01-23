Actualité
Titanic : un voyage immersif (Sucrière)

Lyon : face à l’engouement, l’exposition consacrée au Titanic est prolongée jusqu’en mai

  • par la rédaction

    • L’exposition dédiée au Titanic visible à la Sucrière est prolongée jusqu’au 24 mai 2026. 1500 000 visiteurs ont déjà été conquis.

    Face à l’engouement du public, La Sucrière, dans le 2e arrondissement de Lyon, prolonge son exposition consacrée au Titanic. Intitulée "Titanic, un voyage immersif", l'exposition sera visible jusqu’au 24 mai 2026.

    Décors, objets du célèbre film de James Cameron, les visiteurs semblent avoir été curieux… et charmés par la proposition. Ils sont en effet déjà 150 000 à avoir été embarquées depuis son lancement le 30 septembre dernier.

    à lire également
    Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : face à l’engouement, l’exposition consacrée au Titanic est prolongée jusqu’en mai 11:16
    Neige-verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange 10:49
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    La Ville de Lyon débloque 7 millions d'euros d'aides pour le logement social 10:09
    Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales 2026 : Kimelfeld apporte son soutien à Nathalie Perrin-Gilbert dans le 4e arrondissement de Lyon 09:30
    Place Bellecour : la Ville de Lyon prévoit de végétaliser la partie nord fin 2026 08:57
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne ce vendredi 08:37
    Affaire de la sextape : l'ex-maire de Saint-Etienne va être remis en liberté 08:22
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    La neige est de retour : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:59
    Police municipale
    Colombiens arrêtés à Lyon : les suspects, soupçonnés d'un meurtre à Ecully, ont été écroués 07:47
    L'OL enchaine à Berne et rejoint les huitièmes de Ligue Europa 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un vendredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:12
    Gaetan de Sainte-Marie, vice-président de la CPME du Rhône
    "On est sur la corde raide" se désole Gaëtan de Sainte-Marie 07:00
    Kalashnikov - AK47
    Lyon : une arme de guerre découverte dans les parties communes d’un immeuble 22/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut