Lyon : face à l’engouement, l’exposition consacrée au Titanic est prolongée jusqu’en mai

L’exposition dédiée au Titanic visible à la Sucrière est prolongée jusqu’au 24 mai 2026. 1500 000 visiteurs ont déjà été conquis.

Face à l’engouement du public, La Sucrière, dans le 2e arrondissement de Lyon, prolonge son exposition consacrée au Titanic. Intitulée "Titanic, un voyage immersif", l'exposition sera visible jusqu’au 24 mai 2026.

Décors, objets du célèbre film de James Cameron, les visiteurs semblent avoir été curieux… et charmés par la proposition. Ils sont en effet déjà 150 000 à avoir été embarquées depuis son lancement le 30 septembre dernier.