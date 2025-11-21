Actualité
L’hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie © Eliot Lucas
L’hôtel de ville de Lyon. © Eliot Lucas

Lyon : un appel au rassemblement après la mort de Mehdi Kessaci

  • par La Rédaction

    • En soutien à la famille de Mehdi Kessaci, 20 ans, assassiné à Marseille, plusieurs associations appellent à un rassemblement silencieux ce samedi à 13 h devant l’Hôtel de Ville de Lyon.

    La mort de Mehdi Kessaci, tué le 13 novembre à Marseille, suscite une vague d’émotion bien au-delà de la cité phocéenne. À Lyon, l’association Conscience Lyon et la LDH Lyon Confluence appellent à une mobilisation samedi 22 novembre. Elles veulent honorer la mémoire d’un jeune homme décrit comme généreux et sans histoire, tout en dénonçant la violence liée au narcotrafic.

    Pour les organisateurs, cet assassinat doit marquer un tournant. Ils rappellent que les trafics ont prospéré dans l’indifférence, frappant des quartiers ignorés et des populations trop souvent laissées de côté. Le rassemblement, silencieux et sans signe distinctif, se veut un moment d’unité et de soutien aux proches de Mehdi, comme à toutes les familles confrontées à ces violences.

    Les participants sont invités à venir vêtus de blanc, place de la Comédie, pour réclamer justice et affirmer que "cela doit changer".

    Lyon étend ses partenariats ruraux avec 11 nouvelles communes

    + d'infos
