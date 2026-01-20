Narcotrafic : cinq Colombiens lourdement armés arrêtés à Lyon

Cinq Colombiens ont été arrêtés dans la nuit de dimanche à lundi à Lyon en possession de nombreuses armes et alors qu'ils semblaient prêts à commettre un règlement de comptes pour des narcotrafiquants.

Un commando de quatre hommes a été interpellé à bord d'une voiture volée près de la gare de Perrache, et un cinquième homme dans un appartement soupçonné de leur avoir servi de planque, selon deux sources distinctes. Les quatre hommes en voiture, âgés de 25 à 30 ans environ, ont été arrêtés alors qu'ils quittaient un parking, où ils avaient attendu pendant de longues heures, laissant soupçonner l'imminence d'un passage à l'acte, d'après ces sources.

Ils sont soupçonnés d'être des "mercenaires" ou des "tueurs à gage" recrutés en Colombie par un narcotrafiquant français détenu dans ce pays d'Amérique latine, principal producteur de cocaïne, a précisé une troisième source. Ils ont été placés en garde à vue, selon ces sources. Contacté par l'AFP, le parquet de Lyon n'a pas souhaité en dire plus.

Deux anciens militaires colombiens, eux aussi soupçonnés d'être des tueurs à gage, avaient déjà été arrêtés fin 2024 dans la banlieue de Lyon. La Colombie abrite de nombreux groupes armés - guérilleros, paramilitaires, cartels - héritiers d'un conflit vieux de six décennies, qui n'a pas cessé malgré le désarmement des Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie) en 2017.

Extradition

Pour les enquêteurs, la présence de mercenaires colombiens à Lyon s'inscrit dans le cadre d'un affrontement entre deux clans rivaux pour le contrôle de points de deal dans le quartier de La Duchère, sur les hauteurs de la ville, dans le 9e arrondissement. Un homme originaire de ce quartier populaire de l'ouest lyonnais et soupçonné d'être un gros trafiquant, Karim B.A., surnommé "Fiston", est actuellement en détention en Colombie, en attente d'extradition.

Accusé d’avoir commandité des fusillades dans le quartier de La Duchère contre des policiers et des rivaux, il fait l’objet de poursuites pour "homicide et tentative d’homicide en bande organisée". En fuite en Colombie, il a été arrêté dans la région de Cali (sud-ouest) le 25 octobre 2022 à la suite de l’émission d’une notice rouge d’Interpol.

Le quartier de La Duchère a été traversé par de nombreux épisodes de violences armés ces dernières années. En octobre 2021, trois policiers ont été visés par des tirs alors qu'ils y patrouillaient. En mai 2022, trois hommes ont été blessés par balles lors d'un barbecue sauvage. A la mi-juin 2022, deux jeunes hommes de 16 et 20 ans ont été tués dans une fusillade.

En novembre 2025, un homme originaire du quartier a été abattu devant une pizzeria de la ville voisine d'Ecully.