Un caïd de la Duchère arrêté...en Colombie

Recherché depuis des mois pour des règlements de compte survenus dans le quartier de la Duchère, un homme de 34 ans a été interpellé à Cali par la police judiciaire. Il attend une extradition vers la France.

C'est l'histoire du dimanche. Karim B.-A, 34 ans, a été interpellé en Colombie par des policiers de la direction zonale de la police judiciaire de Lyon, affirme un article du Journal du Dimanche. Surnommé "Fiston", il a été arrêté calmement à Cali par des agents locaux, avant d'être transféré à Bogota, en prison. Déjà condamné en 2017 pour trafic de drogue, Fiston est une "figure emblématique" de la Duchère, commanditaire du trafic de drogue dans ce quartier du 9e arrondissement développé dans les années 60.

Des règlements de compte successifs

En octobre 2021, le feu avait été ouvert contre des policiers de la BAC en intervention dans le quartier. En juin 2022, une nouvelle fusillade avait causé la mort de deux jeunes de 16 et 20 ans, fauchés par des tirs d'arme de guerre au pied d'un immeuble de la cité. Un drame qui avait suscité une vive émotion, à la Duchère et dans toute la ville. L'enquête prouve désormais que ces faits relevaient de règlements de comptes "entre celui qui est présenté comme le patron des lieux et une partie de son équipe", indique le JDD.

La situation semble être redevenue plus calme à la Duchère, depuis l'arrestation de sept des "fidèles" du "Fiston" en octobre 2022, précise le JDD. Six d'entre eux sont placés en détention provisoire, a affirmé une source proche du dossier au journal. "Fiston", qui était soupçonné d'avoir fui en Espagne et d'être revenu à la Duchère pour se mêler à différents règlements de compte, a finalement été retrouvé en Colombie, à l'autre bout de l'Atlantique, soit des milliers de kilomètres plus loin que Marbella, cette ville espagnole connue pour être une plaque tournante du trafic de stupéfiants, et où des commanditaires ont déjà été arrêtés.

Un juge d'instruction compte interroger "Fiston" sur plusieurs affaires en cours, lorsque celui-ci sera extradé en France. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour "homicides volontaires en bande organisée".