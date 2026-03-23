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Sameer Al-DOUMY / AFP

Rillieux-la-Pape : des voitures incendiées et la BST prise à partie ce week-end

  • par Loane Carpano

    • De nouvelles violences urbaines ont eu lieu à Rillieux-la-Pape samedi 21 et dimanche 22 mars. Une personne a été interpellée.

    Le week-end était agité à Rillieux-la-Pape. Samedi 21 mars, plusieurs agents de la BST ont été pris à partie après avoir interpellé un homme pour outrage dans le quartier de la Velette. Selon le Progrès, les agents seraient parvenus à se dégager, notamment via l'utilisation de grenades de désencerclement.

    Plus tard dans la soirée, un incendie de véhicule a forcé les agents de police à intervenir de nouveau à l’angle de l’avenue Général Leclerc et du boulevard de Lattre de Tassigny. Cette fois-ci accompagnés de la BAC et de la compagnie départementale d'intervention, les policiers ont essuyé des tirs de mortiers d'artifice et riposté en envoyant du gaz lacrymogène. Un agent de la BST a été légèrement blessé au cours de l'intervention.

    Trois voitures incendiées dimanche

    Au lendemain des événements, trois véhicules ont été incendiés dans le secteur de la Ville nouvelle. Une personne a été interpellée, tandis que des bus TCL ont dû être déviés par mesure de sécurité.

    Lire aussi : Policier blessé à Rillieux : la Préfète exprime son soutien

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