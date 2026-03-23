Lyon : qui est votre nouveau maire d'arrondissement ?

Qui est votre nouveau maire d'arrondissement ? Lyon Capitale fait le point sur les différents maires élus au premier et second tour.
Les maires des neuf arrondissements de Lyon ont été élus lors du premier et second tour des élections municipales. Alors qui est votre nouveau maire d'arrondissement ? Lyon Capitale fait le point sur les maires élus à Lyon.
Au total, l'Union de la gauche et des écologistes remporte six arrondissements et le groupe Coeur lyonnais trois. Les écologistes perdent le 5e arrondissement remporté par le centriste Thomas Rudigoz.
Yasmine Bouagga réélue dans le 1er arrondissement
Avec 68, 79 %, Yasmine Bouagga (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 1er arrondissement.
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour vivre Lyon 1er – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Yasmine BOUAGGA
|68,79 %
|9411
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Laure CÉDAT
|31,21 %
|4269
Pierre Oliver réélu dans le 2e arrondissement
Avec 59, 80 %, Pierre Oliver (LR pour Coeur lyonnais) reste maire du 2e arrondissement.
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Pierre OLIVER
|59,80 %
8857
|Pour Vivre Lyon 2e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Valentin LUNGENSTRASS
|40,20 %
|5953
Marion Sessiecq réélue dans le 3e arrondissement
Avec 52, 48 %, Marion Sessiecq (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 3e arrondissement.
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|% des exprimés
|Nombre de voix
|Pour vivre Lyon 3e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Marion SESSIECQ
|52,48 %
21 822
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Béatrice DE MONTILLE
|47,52 %
|19 762
Rémi Zinck réélu dans le 4e arrondissement
Avec 55, 19 %, Rémi Zinck (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 4e arrondissement.
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour vivre Lyon 4e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Rémi ZINCK
|55, 19 %
|10 193
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Loïc TERRENES
44, 81 %
|8 275
Thomas Rudigoz élu dans le 5e arrondissement
Avec 50, 38 %, Thomas Rudigoz (Coeur lyonnais) a été élu maire du 5e arrondissement dès le premier tour. Il succède à l'écologiste Nadine Georgel.
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Retrouver Lyon 5
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Jean-Claude VITAU
9, 54 %
1 874
|Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs
|Liste d'extrême-gauche
|Tristan TEYSIER
|1, 18 %
231
|Faire Mieux pour Lyon 5e – La France insoumise
|Liste de La France insoumise
|Florent OUATIYA
8, 59 %
1 688
|Pour vivre Lyon 5e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Nadine GEORGEL
|30, 31 %
|5 956
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Thomas RUDIGOZ
50, 38 %
9 900
Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement
Avec 51, 50 %, Samuel Soulier (Coeur lyonnais) a été élu maire du 6e arrondissement dès le premier tour. Il succède à Pascale Blache (LR).
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Samuel SOULIER
51, 50 %
|12 243
|Retrouver Lyon 6
|LUDR
|Etienne JAOUEN
|10,01 %
2381
|Faire Mieux pour Lyon 6e – La France insoumise
|Liste de La France insoumise
|Lise PAILLETTE
|7,11 %
1691
|Spartacus – France alliance citoyenne et souveraine
|Liste d'extrême droite
|Yves DUIGOU
|2,50 %
|594
|Pour vivre Lyon 6e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Rémy CADORET
|28, 88 %
|6 866
Fanny Dubot réélu dans le 7e arrondissement
Avec 62, 76 %, Fanny Dubot (Union de la gauche et des écologistes) est réélue maire du 7e arrondissement.
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
Nombre de voix
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Emilie DESRIEUX
|37, 24 %
12 313
|Pour vivre Lyon 7e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Fanny DUBOT
|62, 76 %
|20 755
Olivier Berzane réélu dans le 8e arrondissement
Avec 49, 97 %, Olivier Berzane (Union de la gauche et des écologistes) est réélu maire du 8e arrondissement.
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Pour Vivre Lyon 8 – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Olivier BERZANE
|49,97%
|12868
|Cœur Lyonnais
|Liste divers centre
|Barbara VELON
42,51%
10946
|Retrouver Lyon 8
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Alexandre DUPALAIS
|7,53%
|1938
Emmanuel Giraud élu dans le 9e
Avec 51, 32 %, Emmanuel Giraud (Union de la gauche et des écologistes) est élu maire du 9e arrondissement. Il succède à l'écologiste Anne Braibant.
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Retrouver Lyon 9
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Florian PATARD
|7,27%
|1237
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Laila KHALLOUK
|41,41%
|7049
|Pour vivre Lyon 9ème – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Emmanuel GIRAUD
|51,32%
|8736
Lire aussi : Municipales : les résultats pour le second tour dans toutes les villes de la Métropole