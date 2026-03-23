Lyon : qui est votre nouveau maire d'arrondissement ?

Qui est votre nouveau maire d'arrondissement ? Lyon Capitale fait le point sur les différents maires élus au premier et second tour.

Les maires des neuf arrondissements de Lyon ont été élus lors du premier et second tour des élections municipales. Alors qui est votre nouveau maire d'arrondissement ? Lyon Capitale fait le point sur les maires élus à Lyon.

Au total, l'Union de la gauche et des écologistes remporte six arrondissements et le groupe Coeur lyonnais trois. Les écologistes perdent le 5e arrondissement remporté par le centriste Thomas Rudigoz.

Yasmine Bouagga réélue dans le 1er arrondissement

Avec 68, 79 %, Yasmine Bouagga (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 1er arrondissement.

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour vivre Lyon 1er – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Yasmine BOUAGGA 68,79 % 9411 Cœur lyonnais Liste divers centre Laure CÉDAT 31,21 % 4269

Pierre Oliver réélu dans le 2e arrondissement

Avec 59, 80 %, Pierre Oliver (LR pour Coeur lyonnais) reste maire du 2e arrondissement.

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés Nombre de voix Cœur lyonnais Liste divers centre Pierre OLIVER 59,80 %

8857 Pour Vivre Lyon 2e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Valentin LUNGENSTRASS 40,20 % 5953



Marion Sessiecq réélue dans le 3e arrondissement

Avec 52, 48 %, Marion Sessiecq (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 3e arrondissement.

Nom de la liste Nuance Tête de liste % des exprimés Nombre de voix Pour vivre Lyon 3e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Marion SESSIECQ 52,48 %



21 822 Cœur lyonnais Liste divers centre Béatrice DE MONTILLE 47,52 %

19 762

Rémi Zinck réélu dans le 4e arrondissement

Avec 55, 19 %, Rémi Zinck (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 4e arrondissement.

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour vivre Lyon 4e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Rémi ZINCK 55, 19 % 10 193 Cœur lyonnais Liste divers centre Loïc TERRENES

44, 81 % 8 275

Thomas Rudigoz élu dans le 5e arrondissement

Avec 50, 38 %, Thomas Rudigoz (Coeur lyonnais) a été élu maire du 5e arrondissement dès le premier tour. Il succède à l'écologiste Nadine Georgel.

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix

Retrouver Lyon 5 Liste d'union à l'extrême-droite Jean-Claude VITAU

9, 54 %

1 874 Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs Liste d'extrême-gauche Tristan TEYSIER 1, 18 %



231 Faire Mieux pour Lyon 5e – La France insoumise Liste de La France insoumise Florent OUATIYA

8, 59 %

1 688 Pour vivre Lyon 5e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Nadine GEORGEL 30, 31 %

5 956

Cœur lyonnais Liste divers centre Thomas RUDIGOZ

50, 38 %

9 900

Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement

Avec 51, 50 %, Samuel Soulier (Coeur lyonnais) a été élu maire du 6e arrondissement dès le premier tour. Il succède à Pascale Blache (LR).

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix



Cœur lyonnais Liste divers centre Samuel SOULIER

51, 50 % 12 243

Retrouver Lyon 6 LUDR Etienne JAOUEN 10,01 %

2381 Faire Mieux pour Lyon 6e – La France insoumise Liste de La France insoumise Lise PAILLETTE 7,11 %

1691 Spartacus – France alliance citoyenne et souveraine Liste d'extrême droite Yves DUIGOU 2,50 % 594

Pour vivre Lyon 6e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Rémy CADORET 28, 88 %

6 866



Fanny Dubot réélu dans le 7e arrondissement

Avec 62, 76 %, Fanny Dubot (Union de la gauche et des écologistes) est réélue maire du 7e arrondissement.

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés

Nombre de voix Cœur lyonnais Liste divers centre Emilie DESRIEUX 37, 24 %

12 313 Pour vivre Lyon 7e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Fanny DUBOT 62, 76 % 20 755

Olivier Berzane réélu dans le 8e arrondissement

Avec 49, 97 %, Olivier Berzane (Union de la gauche et des écologistes) est réélu maire du 8e arrondissement.

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour Vivre Lyon 8 – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Olivier BERZANE 49,97%

12868 Cœur Lyonnais Liste divers centre Barbara VELON

42,51%

10946 Retrouver Lyon 8 Liste d'union à l'extrême-droite Alexandre DUPALAIS 7,53%

1938



Emmanuel Giraud élu dans le 9e

Avec 51, 32 %, Emmanuel Giraud (Union de la gauche et des écologistes) est élu maire du 9e arrondissement. Il succède à l'écologiste Anne Braibant.

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Retrouver Lyon 9 Liste d'union à l'extrême-droite Florian PATARD 7,27% 1237 Cœur lyonnais Liste divers centre Laila KHALLOUK 41,41%

7049

Pour vivre Lyon 9ème – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Emmanuel GIRAUD 51,32%

8736



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