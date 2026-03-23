Actualité

Lyon : qui est votre nouveau maire d'arrondissement ?

  • par Loane Carpano

    • Qui est votre nouveau maire d'arrondissement ? Lyon Capitale fait le point sur les différents maires élus au premier et second tour.

    Les maires des neuf arrondissements de Lyon ont été élus lors du premier et second tour des élections municipales. Alors qui est votre nouveau maire d'arrondissement ? Lyon Capitale fait le point sur les maires élus à Lyon.

    Au total, l'Union de la gauche et des écologistes remporte six arrondissements et le groupe Coeur lyonnais trois. Les écologistes perdent le 5e arrondissement remporté par le centriste Thomas Rudigoz.

    Yasmine Bouagga réélue dans le 1er arrondissement

    Avec 68, 79 %, Yasmine Bouagga (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 1er arrondissement.

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Pour vivre Lyon 1er – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheYasmine BOUAGGA68,79 %9411
    Cœur lyonnaisListe divers centreLaure CÉDAT31,21 %4269

    Pierre Oliver réélu dans le 2e arrondissement

    Avec 59, 80 %, Pierre Oliver (LR pour Coeur lyonnais) reste maire du 2e arrondissement.

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% exprimésNombre de voix
    Cœur lyonnaisListe divers centrePierre OLIVER59,80 %
    8857
    Pour Vivre Lyon 2e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheValentin LUNGENSTRASS40,20 %5953

    Marion Sessiecq réélue dans le 3e arrondissement

    Avec 52, 48 %, Marion Sessiecq (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 3e arrondissement.

    Nom de la listeNuanceTête de liste% des exprimésNombre de voix
    Pour vivre Lyon 3e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheMarion SESSIECQ52,48 %

    21 822
    Cœur lyonnaisListe divers centreBéatrice DE MONTILLE47,52 %
    		19 762

    Rémi Zinck réélu dans le 4e arrondissement

    Avec 55, 19 %, Rémi Zinck (Union de la gauche et des écologistes) reste maire du 4e arrondissement.

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Pour vivre Lyon 4e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheRémi ZINCK55, 19 %10 193
    Cœur lyonnaisListe divers centreLoïc TERRENES
    44, 81 %    		8 275

    Thomas Rudigoz élu dans le 5e arrondissement

    Avec 50, 38 %, Thomas Rudigoz (Coeur lyonnais) a été élu maire du 5e arrondissement dès le premier tour. Il succède à l'écologiste Nadine Georgel.

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Retrouver Lyon 5Liste d'union à l'extrême-droiteJean-Claude VITAU
    9, 54 %
    1 874
    Lutte ouvrière – Le camp des travailleursListe d'extrême-gaucheTristan TEYSIER1, 18 %

    231
    Faire Mieux pour Lyon 5e – La France insoumiseListe de La France insoumiseFlorent OUATIYA
    8, 59 %
    1 688
    Pour vivre Lyon 5e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheNadine GEORGEL30, 31 %
    		5 956
    Cœur lyonnaisListe divers centreThomas RUDIGOZ
    50, 38 %
    9 900

    Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement

    Avec 51, 50 %, Samuel Soulier (Coeur lyonnais) a été élu maire du 6e arrondissement dès le premier tour. Il succède à Pascale Blache (LR).

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Cœur lyonnaisListe divers centreSamuel SOULIER
    51, 50 %     		12 243
    Retrouver Lyon 6LUDREtienne JAOUEN10,01 %
    2381
    Faire Mieux pour Lyon 6e – La France insoumiseListe de La France insoumiseLise PAILLETTE7,11 %
    1691
    Spartacus – France alliance citoyenne et souveraineListe d'extrême droiteYves DUIGOU2,50 %594
    Pour vivre Lyon 6e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheRémy CADORET28, 88 %
    		6 866

    Fanny Dubot réélu dans le 7e arrondissement

    Avec 62, 76 %, Fanny Dubot (Union de la gauche et des écologistes) est réélue maire du 7e arrondissement.

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimés
    Nombre de voix
    Cœur lyonnaisListe divers centreEmilie DESRIEUX37, 24 %
    12 313
    Pour vivre Lyon 7e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheFanny DUBOT62, 76 %20 755

    Olivier Berzane réélu dans le 8e arrondissement

    Avec 49, 97 %, Olivier Berzane (Union de la gauche et des écologistes) est réélu maire du 8e arrondissement.

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Pour Vivre Lyon 8 – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheOlivier BERZANE49,97%
    		12868
    Cœur LyonnaisListe divers centreBarbara VELON
    42,51%
    10946
    Retrouver Lyon 8Liste d'union à l'extrême-droiteAlexandre DUPALAIS7,53%
    		1938

    Emmanuel Giraud élu dans le 9e

    Avec 51, 32 %, Emmanuel Giraud (Union de la gauche et des écologistes) est élu maire du 9e arrondissement. Il succède à l'écologiste Anne Braibant.

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Retrouver Lyon 9Liste d'union à l'extrême-droiteFlorian PATARD7,27%1237
    Cœur lyonnaisListe divers centreLaila KHALLOUK41,41%
    		7049
    Pour vivre Lyon 9ème – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheEmmanuel GIRAUD51,32%
    		8736

    Lire aussi : Municipales : les résultats pour le second tour dans toutes les villes de la Métropole

    à lire également
    Municipales : les résultats pour le second tour dans toutes les villes de la Métropole

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : qui est votre nouveau maire d'arrondissement ? 10:29
    Municipales : les résultats pour le second tour dans toutes les villes de la Métropole 09:31
    PAF Police aux frontières
    Rillieux-la-Pape : des voitures incendiées et la BST prise à partie ce week-end 09:26
    Article payant Comment Bruno Bernard a perdu la Métropole 08:44
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 08:32
    d'heure en heure
    Municipales, métropolitaines : ce qu’il faut retenir du second tour à Lyon 07:58
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon ce lundi, jusqu’à 16 degrés attendus 07:17
    Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le second tour, Geoffroy battue par Lahmar pour 104 voix 01:34
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-Est 01:13
    Bulletins vote élections
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-Nord 00:57
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-Sud, la gauche l'emporte 00:57
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour, à Lyon-Ouest Grand Coeur lyonnais l'emporte 00:56
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon Sud-Est 00:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut