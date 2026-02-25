Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un mercredi de printemps à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Ce mercredi 25 février 2026, le printemps s'installe à Lyon et dans toute la métropole avec des températures qui atteindront les 19 degrés.

    Alors que l'hiver n'est pas officiellement terminé, le printemps semble s'installer à Lyon depuis le début de la semaine. Ce mercredi 25 février, le soleil brillera encore du matin au soir malgré quelques nuages notamment dans la matinée.

    S'il fait seulement 3 degrés ce matin le mercure grimpera jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs particulièrement douces pour la saison et largement au dessus des normales. Et un temps radieux qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

    Saône crue Lyon
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance crues

