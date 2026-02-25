Actualité
Lycéen de 15 ans poignardé à Bron : deux mineurs en garde à vue

  • par La Rédaction

    • Deux mineurs, dont un de 14 ans soupçonné d'avoir très grièvement blessé à l'arme blanche un lycéen de 15 ans dans la banlieue de Lyon, ont été interpellés et placés en garde à vue, selon la police et le parquet.

    Celui de 14 ans et la victime avaient un "différend", dont la nature reste inconnue mais qui s'était envenimée sur les réseaux sociaux, a expliqué une source policière. Ils s'étaient donné rendez-vous lundi après-midi à proximité d'un lycée professionnel de Bron, où la victime était scolarisée, selon elle.

    Le plus jeune avait sorti un couteau et porté des coups, notamment sous l'aisselle du lycéen, et avait pris la fuite. La victime avait été transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé et se trouve toujours dans un état "très grave" mardi après-midi, a indiqué le parquet de Lyon à l'AFP.

    Le suspect, qui n'est pas scolarisé dans le même lycée, a été identifié rapidement par les policiers qui se sont rendus à son domicile sans l'y trouver. Mais il s'est ensuite rendu dans un commissariat de police de Villeurbanne, selon la source policière.

    Dans la soirée, le parquet a indiqué à l'AFP qu'un second mineur avait été interpellé dans le cadre de l'enquête mais sans aucun détail sur ce qui lui est reproché.

    "Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances et mobiles", conclut le parquet.

    Lyon : des syndicats dénoncent des attaques et appellent à un rassemblement

