Saône crue Lyon
La Saône en crue à Lyon mardi 26 décembre 2023. (Photo NC)

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été une nouvelle fois placés en vigilance jaune crues ce mercredi 25 février 2026.

    Statu quo pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 25 février, trois départements sont une nouvelle fois en vigilance jaune crues : le Rhône, l'Ain et l'Allier. A Lyon, la Saône est toujours concernée par la crue qui devrait se poursuivre les prochaines heures.

    A noter également que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont eux en vigilance jaune avalanches ce mardi.

    Lyon soleil
    Un mercredi de printemps à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

