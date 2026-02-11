Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

Le Comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver acte des "désaccords insurmontables" entre le président Edgar Grospiron et le directeur général Cyril Linette.

Les organisateurs des JO-2030 dans les Alpes françaises indiquent ce mercredi dans un communiqué avoir "collectivement pris acte" de "désaccords insurmontables" entre le directeur général du comité d'organisation, Cyril Linette, et son président Edgar Grospiron, ce dernier ayant reçu "leur aval" pour proposer une solution à cette crise.

Hier, le journal Le Parisien affirmait ainsi qu'Edgar Grospiron avait décidé de se séparer de son directeur général, ex-patron des sports de Canal + nommé en avril dernier. Le Cojop est en crise ouverte de gouvernance après les départs de trois cadres en deux mois sur fond de luttes d'influence politique et de tensions avec certains acteurs des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, qui accueilleront ces jeux d'hiver dans un peu moins de quatre ans.

Un bureau exécutif doit se tenir le dimanche 22 février, "afin de statuer sur la situation évoquée plus haut et d’examiner les recommandations issues de la mission d’accompagnement en cours", indique le comité d'organisation dans son communiqué. Et d'ajouter : "Un Bureau exécutif, programmé le jeudi 19 mars prochain, arrêtera les modalités opérationnelles de mise en œuvre de la nouvelle organisation."