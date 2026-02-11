Protection animale : L214 interpelle les candidats aux élections municipales à Lyon

L'association appelle les sept candidats, hors Grégory Doucet, à signer leur charte du sauvetage du siècle qui comporte huit mesures concrètes pour la protection animale. Le maire de Lyon a signé le document en octobre dernier.

Après l'association PAZ, il y a quelques jours, c'est autour de L214 d'alerter les candidats aux élections municipales de Lyon. Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, l'organisation de défense des animaux a d'abord rappelé le bilan du mandat de Grégory Doucet : "210 millions d’animaux ont été tués pour l’alimentation de la ville depuis le début du mandat en 2020. Chaque minute qui passe, 70 animaux sont abattus pour l’alimentation de Lyon". Des chiffres "macabres" qui poussent L214 à agir.

En effet, l'association se mobilisera ce samedi 14 février dans la capitale des Gaules, place de la Comédie de 14 h 30 à 16 h 30. Pour tenter d'obtenir un retour des candidats à la mairie de Lyon, L214 mise sur un "compteur humain " faisant défiler en temps réel le nombre d’animaux tués pour la consommation alimentaire de la ville depuis le début du mandat municipal en 2020.

Des priorités avancées par l'association

Parmi les revendications établies par L214, la réduction du nombre d’animaux tués pour l’alimentation "s’impose déjà comme une priorité" alors que 65 % des français trouvent cette démarche favorable selon un sondage YouGov en date de septembre 2025. Pour cela, l'association a mis en place une charte du "sauvetage du siècle", signée par Grégory Doucet en octobre dernier.

Ce plan d'action comporte huit mesures concrètes comme "l'instauration de deux journées végétariennes hebdomadaires dans les cantines scolaires", ou "la proposition systématique d'offres végétales dans les buffets des réceptions officielles de la ville."

Avec ces propositions, l'association envoie un message fort à quelques mois des élections : "s’ils espèrent remporter la course à la mairie, ils ne peuvent plus faire l’impasse sur les animaux tués pour l’alimentation de la ville", lance Mila Sanchez, chargée de campagnes pour L214.