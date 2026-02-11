Théâtre, visites, expositions : Que faire à Lyon en famille pendant les vacances scolaires ?

Spectacle Pat'Patrouille, expositions sur les dinosaures et les super-héros ou encore visite du Vieux Lyon, Lyon Capitale vous propose plusieurs activités pour passer les vacances d'hiver.

Vous vous ennuyez peut-être pendant ces vacances scolaires. Le mauvais temps et le froid ne vous donnent pas envie de sortir de chez vous ? Pas de panique, Lyon Capitale vous propose cinq activités à faire en famille sur ces deux semaines à Lyon et ses alentours. Spectacles, découverte de l'histoire lyonnaise et même expositions il y en a pour tous les goûts.

Pat'Patrouille : le retour des héros

Les chiots les plus célèbres du dessin animé sont de retour… sur scène. Oui, vous ne rêvez pas, la Pat'Patrouille s'invite à la Halle Tony Garnier le 14 février prochain, pour un spectacle immersif où le public fait partie intégrante de l'histoire. Synopsis : "le maire Hellinger sème la pagaille en clonant Robo Dog ! La Pat' Patrouille devra rassembler tous les clones, sauver leur ami robot… et prouver qu'en équipe, rien n'est impossible."

Samedi 14 février à 14 h. Durée 1 h 30. Tarifs et réservations sur le site de la Halle Tony Garnier

Quand les super-héros et les dinosaures envahissent Lyon

Après les dessins animés, place aux super-héros et aux dinosaures. Une exposition consacrée à ces deux thématiques se déroule depuis 7 jusqu'au 22 février à l'Hippodrome de Parilly (Bron). Parmi les choses à voir, plus de 20 statues à taille réelle de super-héros mythiques comme Captain America, Iron Man, ou encore Spider-Man. Des quais, stands de snacking, et boutiques de souvenirs orneront également Les Halles. Côté dinos, une exposition immersive est proposée aux visiteurs, avec une activité phare, la fouille archéologique !

Ouvert tous les jours de 14h à 18h, tarif unique de 10 euros. Informations et réservations sur https://www.super-heros-expo.fr/.

Japon Mania à Mini World

Du 7 au 22 février, le Japon s'invite à Mini-World (Vaux-en-Velin). Pour sa deuxième édition, le festival mise sur les atouts qui font son succès : jeux d'arcades rétros, des ateliers originaux comme la création d'une "pokéball". Justement, cette année Pokémon prend une place majeure dans la programmation puisque la licence fête ses 30 ans cette année. Une exposition 100% Japon est également au menu et regroupe des figures emblématiques de la culture du pays du soleil levant comme Naruto, Mario ou encore les studios Ghibli.

Ouvert de 10h00 à 19h00, 7j/7. Tarifs : 16,50 euros pour les adultes, 11,50 euros pour les enfants. Informations et réservations ici.

Geek'gnol, quand la marionnette se passionne pour les écrans

De retour à Lyon, pour un spectacle qui mêle histoire lyonnaise… et numérique. Guignol, la plus célèbre des marionnettes, est devenue un passionné d'ordinateurs au point qu'il en est devenu dépendant, jusqu'à complètement se déshumaniser. Parviendra-t-il à se détacher de cette addiction ? Réponse du 4 au 21 février au théâtre le Guignol de Lyon (5ème arrondissement).

Durée 55 minutes, tarifs et réservations sur le site du théâtre.

Visite : les secrets du Vieux Lyon

Pour terminer ces vacances quoi de mieux qu'un bon bol d'air frais dans les rues du Vieux Lyon ? C'est ce que propose cette visite ludique d'un des lieux les plus emblématiques de la capitale des Gaules. Au programme, un peu d'Histoire(s), et observation des enseignes, des noms des rues et des monuments qui composent le quartier. A la fin du périple, les jeunes participants repartent avec un livret en souvenir de leur visite.

Durée 1 h 30, réservation obligatoire, tarifs et réservations ici.