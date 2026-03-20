Des tags haineux visant le maire et la police municipale ont été découverts à Meyzieu. Les auteurs ont pu être identifiés grâce aux caméras de vidéo-surveillance.

Jeudi 19 mars, des inscriptions haineuses visant ouvertement le maire de Meyzieu et les agents de la police municipale ont été découverts dans le quartier du Mathiolan, à Meyzieu. Selon le Progrès, les auteurs de ces tags auraient pu être identifiés grâce aux caméras de vidéo-surveillance.

Suite à la découverte de ces inscriptions, la ville a condamné les faits dans un communiqué : "Ces inscriptions constituent une atteinte inacceptable aux valeurs de notre pays et de la République. Rien ne peut justifier de tels agissements."

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