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Photo d’illustration. © Tim Douet

Des tags haineux contre le maire et la police municipale découverts à Meyzieu

  • par Loane Carpano

    • Des tags haineux visant le maire et la police municipale ont été découverts à Meyzieu. Les auteurs ont pu être identifiés grâce aux caméras de vidéo-surveillance.

    Jeudi 19 mars, des inscriptions haineuses visant ouvertement le maire de Meyzieu et les agents de la police municipale ont été découverts dans le quartier du Mathiolan, à Meyzieu. Selon le Progrès, les auteurs de ces tags auraient pu être identifiés grâce aux caméras de vidéo-surveillance.

    Suite à la découverte de ces inscriptions, la ville a condamné les faits dans un communiqué : "Ces inscriptions constituent une atteinte inacceptable aux valeurs de notre pays et de la République. Rien ne peut justifier de tels agissements."

    Lire aussi : Meyzieu : une maison criblée de balles sur fond de règlement de comptes

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