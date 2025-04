(Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Construite en 1995, la salle de basket de l'Astroballe à Villeurbanne va faire peau neuve. Lors du conseil municipal du 14 avril, les élus villeurbannais ont voté pour la mise en place d’une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Parmi les futurs projet portés par la SEMOP : la rénovation de la salle de basket de l'Astroballe, notamment utilisée par l'ASVEL. Le tout pour un coût estimé à 60 millions d'euros.

Selon le Progrès, les travaux prévoient la rénovation thermique et énergétique du lieu. Sont compris dans les dépenses également l'achat de nouveau matériel, de mobilier ainsi que des travaux d'accessibilité. Enfin, ces rénovations et réorganisations de l'espace devrait permettre à la salle de diversifier sa programmation. A l'issu de ces travaux, le lieu devrait pouvoir accueillir des spectacles et concerts à 6000 places assises.

10 millions d'euros pour la Ville

Pour ce projet, la Ville de Villeurbanne a fait le choix de la concession. Si cette dernière investira 10 millions d'euros dans le projet, les investisseurs privés choisis se chargeront du reste. Ils détiendront également la gestion et l'exploitation de la salle jusqu'à la fin du SEMOP, soit dans 30 ans. Parmi les prétendants, le Progrès dévoile GL Events, Holnest ou encore AEG. Le choix devrait être fait avant l'été 2026 pour une fin de travaux espérée entre 2027 et 2028. Lors de la phase de travaux, l'ASVEL sera contraint de trouver un nouveau terrain de jeu.

