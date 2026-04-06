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Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales à Lyon. (@DR)

Municipales à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert lance un appel aux dons pour rembourser ses frais de campagne

  • par Clémence Margall

    • Ayant obtenu 3,64 % lors du premier tour des élections municipales à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert n’est pas parvenue à se qualifier au second tour et doit désormais rembourser ses frais de campagne. Elle lance un appel citoyen.

    Figure du paysage politique lyonnais depuis 30 ans, Nathalie Perrin-Gilbert est de retour dans la société civile. Elle qui s’était lancée dans la course des municipales à Lyon avec sa liste Divers gauche n’a pas réussi à se qualifier au second tour le 15 mars dernier, n’ayant recueilli que 3, 64 % des voix. Dans un entretien accordé à nos confrères du Progrès, "NPG" assure ressentir un "sentiment de liberté" et de "soulagement", deux semaines après les élections.

    "Je prendrai mes responsabilités"

    Si Nathalie Perrin-Gilbert se retrouve en effet sans mandat après 31 ans en tant qu’élue, elle ne se désengagera pas pour autant de la vie politique. "Je ne vais pas me retirer sur un rocher comme vexée. Il n’y a pas de désengagement brutal. Il y aura toujours une action citoyenne et politique, j’ai à transmettre et à accompagner le mouvement citoyen que j’ai créé en 2018. Je vais réfléchir à ce que j’ai à faire de ces 31 ans passés au service. Je pense depuis plusieurs années à écrire sur l’engagement politique. Ce sera peut-être le moment de le faire", explique-t-elle à nos confrères. Musique, théâtre, social ou entreprise… Elle réfléchit "à plusieurs champs" et "cherche du travail", "ce qui arrive à d’autres gens que moi !", s’amuse-t-elle.

    Aucun "regret" donc pour Nathalie Perrin-Gilbert qui se lancerait "sans hésiter" dans la politique si elle avait 24 ans aujourd'hui. Mais n’ayant pas réussi à obtenir les 5 % réglementaires le soir du premier tour, elle doit désormais rembourser ses frais de campagne, aujourd’hui évalués à 60 000 euros. "Je le savais. Je n’ai pas de fortune personnelle. Clairement, j’ai dû emprunter", déclare-t-elle. L’ancienne élue lance donc un appel à contributions ce lundi afin de parvenir à rembourser cette somme. "Jusqu’à fin avril, des citoyens et citoyennes peuvent nous aider dans notre démarche. Ensuite, je prendrai mes responsabilités comme je l’ai toujours fait pour régler nos fournisseurs, ce qui passe par un certain nombre de choix de vie que je ferai", conclut Nathalie Perrin-Gilbert.

    Lire aussi : "Ni amertume, ni tristesse" : Nathalie Perrin-Gilbert revient sur sa défaite lors des municipales à Lyon

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