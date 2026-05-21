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TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Aucun train ne circulera entre Saint-Etienne et Givors du 23 au 25 mai

  • par LR

    • En raison de travaux effectués sur la ligne, aucun train ne circulera entre Saint-Etienne et Givors du samedi 23 au lundi 25 mai inclus.

    Les usagers devront être prévoyants. En raison de travaux réalisés sur la ligne ferroviaire entre Saint-Etienne et Givors du samedi 23 au lundi 25 mai inclus, aucun train ne circulera sur l’axe durant cette période.

    La SNCF précise toutefois que des bus de remplacement seront mis à disposition des voyageurs durant ces trois jours entre Firminy, Saint-Étienne Châteaucreux, Rive-de-Gier et Givors.

    À noter que certains trains entre Firminy et Saint-Etienne seront également supprimés. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la SNCF.

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