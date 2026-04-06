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Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
Un septuagénaire décède après une chute d’un immeuble à Neuville-sur-Saône. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Au sud de Lyon, un automobiliste percute violemment un poteau électrique

  • par C.M.

    • Dans la nuit de dimanche à lundi, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule avant de venir percuter violemment un poteau électrique à Givors.

    Les raisons de l’accident restent encore à déterminer, mais dans la soirée de dimanche 5 avril, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d’un rond-point à proximité de la rue du Docteur-Roux, à Givors, avant de venir s’encastrer dans un poteau électrique.

    Selon nos confrères du Progrès, l’homme a été pris en charge par le secours sans que son état ne soit préoccupant. Il a été transporté à l’hôpital. Aucune coupure de courant n’a par ailleurs été signalée au moment des faits.

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