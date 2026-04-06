Lyon : poubelles incendiées, tirs de mortiers… Des tensions éclatent dans le quartier Moulin à Vent

Des tensions éclatent dans le quartier Moulin à Vent, dans le 8e arrondissement de Lyon (capture d’écran : @LaLégendedu13)

Des heurts ont éclaté hier soir entre des jeunes et la police dans le quartier Moulin à Vent, situé dans le 8e arrondissement de Lyon.

Le quartier Moulin à Vent, situé dans le 8e arrondissement de Lyon, a été le théâtre d’affrontements hier soir, dimanche 5 avril, entre des jeunes et la police, selon des informations du Progrès.

Sur des vidéos prises par des témoins, des poubelles incendiées positionnées au milieu de la rue Challemel-Lacour sont visibles, tandis que des mortiers d’artifice sont également tirés.

Ces événements ont perturbé la circulation du tramway T6, ainsi que celle des voitures. Les forces de l’ordre ont été dépêchées sur place et ont usé de gaz lacrymogène pour ramener le calme dans le quartier. Un barrage de police a par ailleurs été déployé à l'angle de la rue Challemel-Lacour et de la route de Vienne.