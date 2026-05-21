Coupe de France féminine: l’OL Lyonnes écrase le PSG et reprend son bien. (Photo by Francois LO PRESTI / AFP)

Alors que la finale des play-offs d'Arkema Première Ligue se déroulera le 29 mai entre OL Lyonnes et le Paris FC, un village d'animations sera installé sur la place Bellecour le mercredi 27 mai

Après avoir largement remporté la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (4-1) le dimanche 10 mai, les joueuses de l'OL Lyonnes vont encore jouer deux finales. La première, le 23 mai prochain en Ligue des Champions face au FC Barcelone. La seconde pour remporter le championnat de France (Arkema Première Ligue), contre le Paris FC, le 29 mai. A cette occasion, un village d'animations sera déployé sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement, le mercredi 27 mai de 11 heures à 19 heures.

Parmi les activités prévues, des ateliers et défi autour du football, encadrés par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football, mais aussi un quiz et des animations interactives. Des démonstrations de freestyle football sont également prévues, comme un concours de pronostics avec à la clé le maillot dédicacé des joueuses de l'OL Lyonnes. Ces dernières seront aussi présentes pendant l'après-midi pour une séance de dédicaces. Le trophée de l'Arkema Première Ligue sera également exposé.

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