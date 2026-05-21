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Lyon cinquième des meilleures villes pour télétravailler

  • par Romain Balme

    • Selon une étude de Sixt Business, Lyon se classe cinquième des meilleures villes françaises pour télétravailler le temps d’un week-end.

    "Aider les voyageurs à organiser le week-end idéal compatible avec le télétravail." C'est ce qui a poussé Sixt Business* à analyser les meilleures villes françaises pour télétravailler. Dans ce classement, Lyon se classe à la cinquième place, avec un score pondéré de 55. L'étude se base sur plusieurs critères comme le nombre de recherches Google, le nombre d'espaces de co-working, le nombre de cafés, la capacité d'adaptation pour un travail avec un ordinateur portable, le nombre d'évènements de co-working, la présence du wifi ou encore le prix moyen d'un café. Sur le podium, Bordeaux est en tête (score pondéré de 72) suivie par Nantes (64) et Biarritz (61).

    20 millions de recherches Google le mois dernier

    Lyon s'affirme comme une ville très populaire avec 20 millions de recherches Google le mois dernier et dispose d’un grand nombre de cafés et d’espaces de coworking. Lyon accueille également de nombreux événements de networking, ce qui en fait une destination particulièrement attractive pour les voyageurs d’affaires. Plus animée que les villes plus petites du classement, elle offre un bon équilibre entre productivité, culture et opportunités sociales.

    Cependant, plusieurs éléments ne jouent pas en sa faveur. Beaucoup de cafés ne sont pas spécialement adaptés au travail sur ordinateur portable ou ne proposent pas de Wi-Fi.

    *Pour établir le classement des 10 meilleures villes françaises où télétravailler le temps d’un séjour, les 20 plus grandes villes de France ont été analysées selon plusieurs critères : volume mensuel de recherches, nombre d’espaces de coworking pour 10 000 habitants, nombre de cafés pour 10 000 habitants via overpass-turbo, proportion de cafés indiquant être adaptés au travail sur ordinateur portable et proposant le Wi-Fi (un échantillon de cafés dans chaque ville a été étudié manuellement via Google Maps), prix moyen d’un cappuccino relevé sur Coffeestics, ainsi que le nombre de pages d’événements comportant le hashtag #networking sur Eventbrite pour chaque ville.

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