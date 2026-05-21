Bron : route de Genas, la boulangerie Paneo assignée en justice par les propriétaires du terrain

Menacée d’être en partie démolie avec l’arrivée du futur BHNS route de Genas, la boulangerie Paneo semblait tirée d’affaire par le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon. Ce sont désormais les copropriétaires du terrain qui l’ont assignée en justice.

La boulangerie Paneo n’a pas fini de faire parler d’elle. Le désormais célèbre commerce installé au 272 route de Genas, à Bron, était menacé d’être amputé d'une partie de son parking et de ses locaux avec l’arrivée du futur Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) porté par l'ancienne majorité écologiste à la Métropole de Lyon dirigée par Bruno Bernard, mais avait été "sauvé" par le nouvel exécutif en avril dernier.

"Les choses avaient été tracées de manière rectiligne. Avec une forme de vague devant la boulangerie, on parvient à faire passer tout ça", détaillait la présidente LR de la collectivité, Véronique Sarselli, le 16 avril. Plus concrètement, le BHNS conserverait son site propre devant la boulangerie Paneo, tandis que les deux voies de circulation automobile seront maintenues et la Voie Lyonnaise sera aussi construite.

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"Un premier coup de semonce" avant de demander la démolition

Les problèmes semblaient donc (quasiment) terminés pour la boulangerie. Mais selon Tribune de Lyon, les co-gérants, Ali Harbaoui et son frère, sont assignés en justice par la copropriété propriétaire du terrain sur lequel ils ont réalisé, illégalement, des travaux d’extension de leur commerce. "La boulangerie a racheté 96 m2 en 2015 et a réalisé depuis des extensions de 130 m2 sans autorisation. Il y a 22 m2 en trop qui concernent le Sytral, mais ça ne résout pas notre litige qui porte sur les extensions et annexes", souligne un résident de la copropriété auprès de nos confrères.

Si Ali Harbaoui assurait être en négociation avec la copropriété pour lui racheter une partie du terrain sur lequel il a construit son extension, il semblerait que les courriers envoyés par la copropriété soient restés sans réponse. Contacté, Ali Harbaoui n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.

L’assemblée générale des copropriétaires a ainsi voté le 29 avril le principe d’une assignation en justice de la boulangerie Paneo. "Un premier coup de semonce", avant de demander la démolition, indiquent encore nos confrères.

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