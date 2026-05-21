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Illustration d’un bus TCL. © Romane Thevenot

Numéros de lignes, nouvelles couleurs... : à Lyon, le réseau TCL prépare sa rentrée

  • par Romain Balme

    • Le réseau TCL lance sa campagne de renouvellement des abonnements jeunes dès le 1er juin. En parallèle, le 31 août, les numéros et les couleurs de certaines lignes vont changer.

    TCL prépare sa rentrée... Dès le mois de juin. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, le réseau de transport lyonnais a d'ores et déjà annoncé ouvrir sa campagne de renouvellement des abonnements jeunes dès le 1er juin prochain. Objectif, "permettre aux familles de préparer sereinement la rentrée de septembre." Pour rappel, ce titre de transport est gratuit pour les enfants de 4 à 10 ans, puis des formules adaptées sont proposées pour les 11-17 ans, les 18-25 ans, ainsi que pour les étudiants jusqu'à 27 ans.

    Dès le 31 août prochain, une nouvelle numérotation harmonisée sera déployée pour les lignes de bus du réseau TCL. Les lignes Gare Express deviendront les lignes 130 à 132. Les lignes scolaires Junior Direct conservent leur numérotation de 300 à 999 quand les bus ZI seront désormais numérotées de 145 à 150.

    Un convertisseur de lignes mis en place

    En parallèle, chaque ligne du réseau aura sa propre couleur. Pour TCL, ce choix est destiné "à renforcer la lisibilité du réseau et faciliter le repérage", en partie pour les personnes en situation de handicap.

    Pour accompagner cette évolution, un "convertisseur intuitif" est mis en ligne permettant à l'usager de connaitre le nouveau numéro et/ou la nouvelle couleur attribuée aux lignes concernées par ce changement.

    Nouvelles couleurs des lignes de métros, bus, funiculaires et navigônes dès le 31 août 2026.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : TCL déploie son "plan canicule" pour accompagner les voyageurs cet été

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