Plus que 15 jours pour déclarer ses impôts en ligne dans le Rhône

La campagne de déclaration des revenus 2026 est en cours depuis le 9 avril. Pour les habitants du Rhône qui déclarent en ligne, la date limite est fixée au 4 juin à 23 h 59.

Chaque année, la déclaration d'impôts est une étape obligatoire qui peut amener son lot de difficultés, tant la date limite varie selon les territoires. Cette année, la campagne a débuté le 9 avril dernier. Si vous remplissez votre déclaration au format papier, c'est déjà trop tard, la date limite étant fixée au mardi 19 mai. En revanche, si, comme la majorité des Français, vous réalisez cette démarche en ligne, les délais diffèrent selon votre département.

Pour les habitants du Rhône, vous avez jusqu'au 4 juin, 23 h 59, pour remplir votre déclaration d'impôts. Un délai moindre pour la zone 1, de l'Ain (01) à la Corrèze (19) dont la date limite est fixée à ce jeudi 21 mai à 23 h 59. Pour la zone 2, qui comprend les départements n°20 (Corse) à 54 (Meurthe-et-Moselle), il s'agit du jeudi 28 mai 2026 à 23 h 59.

À noter que des nouveautés sont apparues cette année. Le taux de CSG évolue par exemple, quand les dons sont davantage récompensée. À contrario, les Airbnb et les locations meublées seront moins avantageux dès cette année.

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