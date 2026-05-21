Lyon obtient la meilleure note française du label "Ville à Vélo"

Le label "Ville à vélo" créé en 2021 par ASO, organisateur du Tour de France a dévoilé ses lauréats. Lyon obtient quatre vélos, la plus haute des distinctions.

Et un, et deux, et quatre vélos. La ville de Lyon vient de recevoir la meilleure note du label "Ville à Vélo", décerné chaque année depuis 2021 par Amaury Sport Organisation (ASO), qui gère notamment le Tour de France. Cette distinction récompense les meilleures villes traversées par la Grande Boucle pour leur engagement dans la pratique du cyclisme, qu'il soit professionnel, amateur, ou simple loisir.

En 2026, 25 communes ont été labellisées de un à quatre vélos, dont 13 pour la première fois et 19 Françaises. En France, Lyon s'avance comme une précurseur en la matière puisqu'elle est la seule ville de l'hexagone à obtenir ces quatre vélos. A l'international, Lausanne (Suisse) et Vitoria-Gasteiz (Espagne) ont également été récompensées par la plus haute des distinctions.

Seule Belleville-en-Beaujolais bénéficiait de ce label dans le Rhône

Selon un communiqué des organisateurs du label, plusieurs raisons illustrent cette labellisation pour Lyon. D'abord, la politique cyclable de la ville, qui "illustre la manière dont une ambition publique peut se traduire en transformations concrètes et visibles de l’espace urbain." Sont notamment évoqués le plan vélo 2025-2026, ainsi que les Voies lyonnaises. Autre aspect, les investissements dans les services associés à la pratique cyclable. "Le développement du stationnement sécurisé, notamment à proximité des grands pôles de transport, et l’évolution du système Vélo’v contribuent à renforcer l’intermodalité et l’accessibilité", justifie le label.

Au total, 203 communes de 12 pays différents sont déjà labellisées Ville à Vélo. Depuis cette année, cette politique s'étend désormais aux EPCIA, aux Départements et aux Régions. Dans le Rhône, seule la commune de Belleville-en-Beaujolais bénéficiait de cette reconnaissance. A noter que cette année, 60 % des villes étapes du Tour de France masculin comme féminin sont labellisées "Ville à Vélo."

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