Actualité
Une cycliste en vélo’v électrique sur la voie lyonnaise 1.

Lyon obtient la meilleure note française du label "Ville à Vélo"

  • par Romain Balme

    • Le label "Ville à vélo" créé en 2021 par ASO, organisateur du Tour de France a dévoilé ses lauréats. Lyon obtient quatre vélos, la plus haute des distinctions.

    Et un, et deux, et quatre vélos. La ville de Lyon vient de recevoir la meilleure note du label "Ville à Vélo", décerné chaque année depuis 2021 par Amaury Sport Organisation (ASO), qui gère notamment le Tour de France. Cette distinction récompense les meilleures villes traversées par la Grande Boucle pour leur engagement dans la pratique du cyclisme, qu'il soit professionnel, amateur, ou simple loisir.

    En 2026, 25 communes ont été labellisées de un à quatre vélos, dont 13 pour la première fois et 19 Françaises. En France, Lyon s'avance comme une précurseur en la matière puisqu'elle est la seule ville de l'hexagone à obtenir ces quatre vélos. A l'international, Lausanne (Suisse) et Vitoria-Gasteiz (Espagne) ont également été récompensées par la plus haute des distinctions.

    Seule Belleville-en-Beaujolais bénéficiait de ce label dans le Rhône

    Selon un communiqué des organisateurs du label, plusieurs raisons illustrent cette labellisation pour Lyon. D'abord, la politique cyclable de la ville, qui "illustre la manière dont une ambition publique peut se traduire en transformations concrètes et visibles de l’espace urbain." Sont notamment évoqués le plan vélo 2025-2026, ainsi que les Voies lyonnaises. Autre aspect, les investissements dans les services associés à la pratique cyclable. "Le développement du stationnement sécurisé, notamment à proximité des grands pôles de transport, et l’évolution du système Vélo’v contribuent à renforcer l’intermodalité et l’accessibilité", justifie le label.

    Au total, 203 communes de 12 pays différents sont déjà labellisées Ville à Vélo. Depuis cette année, cette politique s'étend désormais aux EPCIA, aux Départements et aux Régions. Dans le Rhône, seule la commune de Belleville-en-Beaujolais bénéficiait de cette reconnaissance. A noter que cette année, 60 % des villes étapes du Tour de France masculin comme féminin sont labellisées "Ville à Vélo."

    Lire aussi :

    "Nous arrêtons les voies lyonnaises dans le 5e", prévient Thomas Rudigoz
    La Ville de Lyon obtient le vélo-score B, d'autres communes de la Métropole restent à la traîne



    à lire également
    vue panorama lyon
    Lyon cinquième des meilleures villes pour télétravailler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    Lyon cinquième des meilleures villes pour télétravailler 15:31
    Lyon obtient la meilleure note française du label "Ville à Vélo" 15:13
    Confluence, Part-Dieu, Décines : à quoi ressemblait l’agglomération lyonnaise il y a quasiment 20 ans ? 15:11
    Equipe HCL
    Près de Lyon, les HCL ont ouvert la première unité de soins dédiée à l'onco-hématologie du Rhône 14:49
    "Cette mémoire, c'est aussi à nous de la faire vivre" : à Lyon, cette école rend hommage à Marc Bloch 14:00
    d'heure en heure
    Lyon : Elite tentera de dénicher ses futurs mannequins au centre-commercial de la Part-Dieu 13:13
    Le bus du cœur des femmes passe à Décines pour offrir des dépistages aux maladies cardiovasculaires 12:28
    Meyzieu : la venue d’un prédicateur salafiste lors du salon "Aux Sources" crée une nouvelle fois la polémique 11:55
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    La Ville de Lyon accueille le comité français des villes créatives UNESCO 11:40
    Tribune anti-Bolloré : Doucet défend les signataires et attaque Canal+ 11:28
    Opération escargot, travaux de maintenance : le trafic s'annonce perturbé autour de Lyon ce week-end 10:38
    Douze bars lyonnais parmi les 100 meilleurs de France 10:17
    Pain
    La baguette plus chère à Lyon qu'en France ? C'est ce que révèle ce nouvel index 10:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut