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Téléphone. Image d’illustration. Crédits : Jenny Ueberberg/Unsplash

Rhône : il menace de diffuser des photos dénudées d’une mineure, il écope de 105 heures de travail d’intérêt général

  • par CM

    • Un homme de 23 ans a été condamné pour chantage à caractère sexuel par voie électronique par le tribunal de Villefranche-sur-Saône (Rhone) après avoir menacé de diffuser des photos dénudées d’une jeune mineure.

    Le 17 mars, un jeune homme de 23 ans a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône (Rhône) pour chantage à caractère sexuel par voie électronique après qu’il a menacé de diffuser des photos dénudées d’une jeune mineure de 17 ans.

    "La prochaine fois que tu me supprimes, je publie les photos et je les partage."

    Comme le rapportent nos confrères du Progrès, le jeune homme domicilié dans l’Oise aurait entretenu une discussion avec la victime sur le réseau social Snapchat en janvier 2025, obtenant d’elle des photos dénudées. C’est lorsqu’elle reçoit une vidéo de lui se masturbant qu’elle décide de mettre fin à la conversation et de supprimer son compte. Le jeune homme la recontacte et menace : "La prochaine fois que tu me supprimes, je publie les photos et je les partage." Les parents de la jeune fille portent alors plainte.

    À la barre, le jeune homme assure regretter son geste et promet de n’avoir eu aucune intention de divulguer les photos. Sans antécédent judiciaire, il a finalement écopé d’un travail d’intérêt général (TIG) de 105 heures et d’un stage de sensibilisation aux violences sexistes. Il devra par ailleurs indemniser la victime à hauteur de 1 500 euros de préjudice moral et 1 000 euros de frais d’avocats.

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