Match OL - AS Monaco : 55 000 spectateurs attendus au Groupama Stadium ce dimanche

Le Groupama Stadium plein à craquer lors du match entre l’OL et Manchester United en Ligue Europa.

Pour cette 27e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reçoit Monaco sur la pelouse du Groupama Stadium à 15 heures. 55 000 spectateurs sont attendus.

Si tous les regards sont tournés du côté des bureaux de vote à l’occasion des élections municipales et métropolitaines, un autre match attend les Lyonnais ce dimanche 22 mars.

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À 15 heures, l’Olympique Lyonnais reçoit en effet Monaco sur la pelouse du Groupama Stadium. Un duel important pour les Lyonnais après leur élimination en ligue Europa jeudi face au Celta de Vigo.

Et le stade devrait être quasiment plein ce dimanche puisque le club lyonnais a annoncé que 55 000 places étaient déjà réservées. De nouvelles places ont été mises en vente.