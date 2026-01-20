Municipales à Lyon : le candidat RN Alexandre Dupalais veut créer une brigade anti-tags

Le candidat Rassemblement National à Mairie de Lyon, Alexandre Dupalais, propose de créer une brigade anti-tags "pour lutter contre leur prolifération et faire de la répression".

"Vous n’en pouvez plus de voir Lyon saccagée par les tags ? Moi aussi", écrit ce mardi 20 janvier le candidat Rassemblement National (RN) aux élections municipales de Lyon, Alexandre Dupalais sur son compte X. Ces mots sont accompagnés d’une vidéo dans laquelle le candidat se trouve devant un mur de la rue Saint-Maurice (8e arr.) tagué à des nombreuses reprises. "Je suis rue Saint-Maurice, dans ce très beau quartier de Montplaisir, qui, comme vous le voyez, souffre aussi des dégradations massives que sont les tags", lance ainsi Alexandre Dupalais.

Et d’ajouter : "C’est pour cela que je veux créer une brigade anti-tags qui soit spécialisée dans l’effacement des tags, mais aussi dans la poursuite et dans la répression de ceux qui s’amusent à dégrader et à pourrir notre cadre de vie".

S’il n’avance pour le moment aucun chiffre concernant les effectifs de cette brigade ni de montant précis, Alexandre Dupalais promet "un retour des quartiers apaisés" et "la beauté de notre ville et de nos quartiers qui méritent d’être respectés".

