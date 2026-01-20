Actualité
Alexandre Dupalais, candidat RN aux municipales de Lyon. Capture d’écran

Municipales à Lyon : le candidat RN Alexandre Dupalais veut créer une brigade anti-tags

  • par Clémence Margall

    • Le candidat Rassemblement National à Mairie de Lyon, Alexandre Dupalais, propose de créer une brigade anti-tags "pour lutter contre leur prolifération et faire de la répression".

    "Vous n’en pouvez plus de voir Lyon saccagée par les tags ? Moi aussi", écrit ce mardi 20 janvier le candidat Rassemblement National (RN) aux élections municipales de Lyon, Alexandre Dupalais sur son compte X. Ces mots sont accompagnés d’une vidéo dans laquelle le candidat se trouve devant un mur de la rue Saint-Maurice (8e arr.) tagué à des nombreuses reprises. "Je suis rue Saint-Maurice, dans ce très beau quartier de Montplaisir, qui, comme vous le voyez, souffre aussi des dégradations massives que sont les tags", lance ainsi Alexandre Dupalais.

    Et d’ajouter : "C’est pour cela que je veux créer une brigade anti-tags qui soit spécialisée dans l’effacement des tags, mais aussi dans la poursuite et dans la répression de ceux qui s’amusent à dégrader et à pourrir notre cadre de vie".

    S’il n’avance pour le moment aucun chiffre concernant les effectifs de cette brigade ni de montant précis, Alexandre Dupalais promet "un retour des quartiers apaisés" et "la beauté de notre ville et de nos quartiers qui méritent d’être respectés".

    Lire aussi : "Vigilance à 200 %" sur les tags : la Ville de Lyon (enfin) à l'oeuvre pour nettoyer les quais de Saône

    à lire également
    Le camp Aulas débouté par la justice dans sa plainte pour diffamation contre Rue89Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le camp Aulas débouté par la justice dans sa plainte pour diffamation contre Rue89Lyon 14:31
    Municipales à Lyon : le candidat RN Alexandre Dupalais veut créer une brigade anti-tags 14:22
    Campus des berges du Rhône de l'université Lyon 2 @Université Lumière Lyon 2
    L'Université Lyon 2 bonifie l'engagement étudiant 13:50
    Bertrand Belin : C’est là, Watt 13:19
    "Plus qu'un bus" : les essais du TB12 débutent ce mardi à Lyon 12:45
    d'heure en heure
    Lyon : à Fourvière, le jardin du Rosaire restauré d'ici l'été 2027 12:00
    Lyon conserve sa 2e place des métropoles les plus attractives selon le baromètre Arthur Loyd 2025 11:21
    police faits divers lyon
    Lyon : une livreuse de stupéfiants interpellée avec un arsenal de drogues 10:40
    Lyon : le tweet d’une candidate de Jean-Michel Aulas sur "les emplois fictifs" à la mairie du 9e crée la polémique 10:07
    Carrefour
    Vénissieux : deux nouveaux commerces vont ouvrir dans la galerie marchande de Carrefour 09:33
    Quais du Polar 2026 : 133 auteurs attendus à Lyon 08:59
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:28
    voiture police faits-divers
    Décines : un lycéen de 17 ans agressé, la piste raciste examinée 08:08
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut