L'Université Lyon 2 bonifie l'engagement étudiant

L'université Lyon 2 multiplie par cinq le nombre de dossiers déposés depuis 2017 pour valoriser les activités bénévoles et associatives.

L'Université Lumière Lyon 2 reconnaît l'engagement étudiant par l'attribution d'un bonus dans les formations. Le dispositif concerne les étudiants engagés bénévolement au sein d'une association, d'une structure publique ou privée, d'un service universitaire, ainsi que les volontaires en service civique, sapeurs-pompiers volontaires, réservistes ou élus dans les instances universitaires.

Accessible dès la L2 et jusqu'au M2, le dispositif permet de mettre en avant les compétences acquises lors d'une expérience de bénévolat ou de volontariat. Les étudiants doivent suivre un module de vidéos en ligne expliquant le dispositif, puis peuvent participer à des ateliers d'accompagnement optionnels pour constituer leur dossier et valoriser leurs compétences dans un contexte professionnel.

Un jury évalue la restitution de l'expérience, la capacité d'analyse sur l'engagement et les apports retirés sur le plan personnel et professionnel. Le dispositif s'inscrit dans une politique plus large d'amélioration de la participation étudiante à la vie universitaire, avec le soutien aux associations agréées et l'organisation d'un budget participatif étudiant tous les deux ans.