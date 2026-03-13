À Lyon, un quinquagénaire affirme avoir été piégé par une publicité frauduleuse utilisant un deepfake de l’acteur Jean Reno pour promouvoir un faux site de trading.

Une vaste escroquerie au trading, promue par… Jean Reno ? C'est en tout cas ce qu'à vécu Pascal, un Lyonnais de cinquante ans. Selon les informations du Progrès, tout commence lorsqu'il voit apparaitre une publicité sur son téléphone, mettant en scène une deepfake (image, vidéo ou séquence audio modifiée ou fabriquée par l'intelligence artificielle) de l'acteur de Leon et du Grand Bleu, Les Visiteurs, qui l'oriente vers une plateforme frauduleuse. Peu à peu, les escrocs parviennent à obtenir la confiance de Pascal, dont l'investissement augmente grandement. Avant de s'apercevoir qu'il s'agit d'arnaque, le Lyonnais aurait déboursé 350 000 euros d'économies familiales.

Toujours selon nos confrères, Jean Reno a fait connaitre sa position sur le sujet. Il assure n'avoir aucun lien avec ce type de promotion, et regrette que sa notoriété soit utilisée à ces fins, expliquant n'avoir jamais donné son accord pour donner son image.

L'interprète de Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs alerte également le public de ces arnaques, qui reposent parfois sur des faux site de presse relatant les épopées financières de célébrités. Il annonce vouloir entamer des poursuites judiciaires, en portant plainte contre X, notamment pour usurpation d'identité. De son côté, Pascal a lui aussi porté plainte et sollicité sa banque afin de faire reconnaitre sa responsabilité dans l'arnaque.