Actualité
Anthony Behar/Sipa USA/SIPA

Un Lyonnais arnaqué par Jean Reno ? Un deepfake pousse l'acteur à porter plainte

  • par Romain Balme

    • À Lyon, un quinquagénaire affirme avoir été piégé par une publicité frauduleuse utilisant un deepfake de l’acteur Jean Reno pour promouvoir un faux site de trading.

    Une vaste escroquerie au trading, promue par… Jean Reno ? C'est en tout cas ce qu'à vécu Pascal, un Lyonnais de cinquante ans. Selon les informations du Progrès, tout commence lorsqu'il voit apparaitre une publicité sur son téléphone, mettant en scène une deepfake (image, vidéo ou séquence audio modifiée ou fabriquée par l'intelligence artificielle) de l'acteur de Leon et du Grand Bleu, Les Visiteurs, qui l'oriente vers une plateforme frauduleuse. Peu à peu, les escrocs parviennent à obtenir la confiance de Pascal, dont l'investissement augmente grandement. Avant de s'apercevoir qu'il s'agit d'arnaque, le Lyonnais aurait déboursé 350 000 euros d'économies familiales.

    Toujours selon nos confrères, Jean Reno a fait connaitre sa position sur le sujet. Il assure n'avoir aucun lien avec ce type de promotion, et regrette que sa notoriété soit utilisée à ces fins, expliquant n'avoir jamais donné son accord pour donner son image.

    Lire aussi : Lyon : une arnaque aux faux dons découverte place Bellecour

    L'interprète de Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs alerte également le public de ces arnaques, qui reposent parfois sur des faux site de presse relatant les épopées financières de célébrités. Il annonce vouloir entamer des poursuites judiciaires, en portant plainte contre X, notamment pour usurpation d'identité. De son côté, Pascal a lui aussi porté plainte et sollicité sa banque afin de faire reconnaitre sa responsabilité dans l'arnaque.

    à lire également
    Enlèvement d'un chef d'entreprise à Lyon : 5 et 6 ans de prison pour les ravisseurs

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Enlèvement d'un chef d'entreprise à Lyon : 5 et 6 ans de prison pour les ravisseurs 10:39
    Un Lyonnais arnaqué par Jean Reno ? Un deepfake pousse l'acteur à porter plainte 10:36
    Festival Écrans Mixtes : le film espagnol Maspalomas remporte le Grand Prix 2026 09:03
    police Lyon
    Saint-Priest : un homme armé d’un couteau interpellé devant un collège 08:34
    Les candidats de Ma Thèse en 180 secondes finale de Lyon
    Trois minutes, une thèse et 500 spectateurs : la science fait son show à Lyon 08:32
    d'heure en heure
    Villeurbanne : la Fête du livre jeunesse 2026 explorera les quatre éléments 08:27
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Au lendemain du chaos, la circulation des trains de nouveau perturbée à Lyon 08:12
    Hotel de la Métropole
    Article payant Métropole de Lyon : combien de sièges à pourvoir dans votre circonscription 08:05
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:50
    Endrick arrache un nul mérité pour l'OL face au Celta Vigo en 8e de finale aller 07:32
    Lyon soleil
    Du soleil avant l'arrivée de la pluie, jusqu'à 17 degrés attendus à Lyon 07:12
    Grégory Doucet
    "Les Lyonnais ont envie qu’on leur parle de leur avenir", souligne Grégory Doucet 07:00
    Article payant Métropolitaines 2026 : le portrait de ceux qui veulent présider la Métropole de Lyon 12/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut