Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Solaize.
Pas de surprise à Solaize. Seul candidat, le maire sortant Guy Barral est réélu.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2340
Taux d'absentions : 45,04 %
Votes blancs ou nuls : 14,69 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Une Âme, Des Énergies Pour Solaize
|Sans étiquette
|Guy Barral
|100 %
|1097
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