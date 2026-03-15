Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Solaize.

Pas de surprise à Solaize. Seul candidat, le maire sortant Guy Barral est réélu.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2340

Taux d'absentions : 45,04 %

Votes blancs ou nuls : 14,69 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Une Âme, Des Énergies Pour Solaize Sans étiquette Guy Barral 100 % 1097

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