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Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : les résultats à Solaize pour le premier tour, Guy Barral réélu

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Solaize.

    Pas de surprise à Solaize. Seul candidat, le maire sortant Guy Barral est réélu.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2340
    Taux d'absentions : 45,04 %
    Votes blancs ou nuls : 14,69 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Une Âme, Des Énergies Pour SolaizeSans étiquetteGuy Barral100 % 1097

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Solaize

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