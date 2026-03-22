Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 7e arrondissement de Lyon.

Avec 62, 76 %, Fanny Dubot (Union de la gauche et des écologistes) est réelue maire du 7e arrondissement.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50 599

Taux d'absentions : 33, 48 %

Votes blancs ou nuls : 2, 08 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés

Nombre de voix Cœur lyonnais Liste divers centre Emilie DESRIEUX 37, 24 %

12 313 Pour vivre Lyon 7e – Union de la gauche et des écologistes Liste d'union à gauche Fanny DUBOT 62, 76 % 20 755

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