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Fanny Dubot
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Les résultats du second tour dans le 7e arrondissement de Lyon : Fanny Dubot réélue maire

  • par Vincent Guiraud

    • Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Avec 62, 76 %, Fanny Dubot (Union de la gauche et des écologistes) est réelue maire du 7e arrondissement.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50 599
    Taux d'absentions : 33, 48 %
    Votes blancs ou nuls : 2, 08 %

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimés
    Nombre de voix
    Cœur lyonnaisListe divers centreEmilie DESRIEUX37, 24 %
    12 313
    Pour vivre Lyon 7e – Union de la gauche et des écologistesListe d'union à gaucheFanny DUBOT62, 76 %20 755

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2026 dans le 7e arrondissement de Lyon

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