Le second tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin dans le 7e arrondissement de Lyon.
Avec 62, 76 %, Fanny Dubot (Union de la gauche et des écologistes) est réelue maire du 7e arrondissement.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50 599
Taux d'absentions : 33, 48 %
Votes blancs ou nuls : 2, 08 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
Nombre de voix
|Cœur lyonnais
|Liste divers centre
|Emilie DESRIEUX
|37, 24 %
12 313
|Pour vivre Lyon 7e – Union de la gauche et des écologistes
|Liste d'union à gauche
|Fanny DUBOT
|62, 76 %
|20 755
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