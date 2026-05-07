Lyon : un nouveau magasin LIDL ouvre ce jeudi dans la ZAC des Girondins

L’enseigne allemande poursuit son expansion lyonnaise avec l’ouverture ce jeudi d’un magasin de plus de 2 000 m² dans le 7e arrondissement.

LIDL poursuit son développement dans la capitale des Gaules. L'enseigne allemande ouvre un nouveau magasin ce jeudi 7 mai dans le 7e arrondissement. Situé rue Crépet, au sein de la ZAC des Girondins, cet établissement de plus de 2 000 mètres carrés s'installe sur un local vacant depuis mars 2023, anciennement occupé par CEDEO.

Le supermarché emploie 33 collaborateurs, dont 23 issus de nouveaux recrutements locaux. Un projet qui s'inscrit dans une ambition,"offrir un nouveau service aux habitants, principalement ceux se déplaçant à pied ou à vélo, tout en évitant que les clients ne s'éloignent vers des zones commerciales périphériques."

Démarche éco-responsable

Dans le cadre de sa démarche éco-responsable "éviter, réduire, compenser, participer", LIDL a "concentré ses efforts environnementaux sur deux axes majeurs" : "100 % des travaux ont été confiés à des entreprises de la région". "La suppression d'anciennes places de parking a permis d'agrandir le bâtiment tout en créant de nouveaux espaces verts. La plantation de 78 arbustes participe ainsi activement à la lutte contre la chaleur en milieu urbain", explique l'enseigne.

Un nouveau magasin qui vient renforcer l'ancrage local de LIDL. La marque possède 28 supermarchés dans le département.

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