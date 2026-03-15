Sébastien Michel, maire d’Ecully et membre du bureau des maires de l’Association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Ecully. Sébastien Michel a été réélu dès le premier tour avec près de 76% des voix.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 12 011

Taux d'absentions : 42,77%

Votes blancs ou nuls : 2,14%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % exprimés Nombre de voix Un Nouvel Élan Pour Ecully ! Liste divers droite Damien Jacquemont 11,22% 755 Si Bien Ensemble A Ecully Liste divers droite Sébastien Michel 75,93% 5108 Ecully Humaniste Liste divers centre Jérôme Francois 12,84% 864

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