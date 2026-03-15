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Sébastien Michel, maire d'Ecully
Sébastien Michel, maire d’Ecully et membre du bureau des maires de l’Association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon

Municipales 2026 : les résultats du premier tour Ecully, Michel réélu avec 76% des voix

  • par Guillaume Lamy

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Ecully. Sébastien Michel a été réélu dès le premier tour avec près de 76% des voix.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 12 011
    Taux d'absentions : 42,77%
    Votes blancs ou nuls : 2,14%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% exprimésNombre de voix
    Un Nouvel Élan Pour Ecully !Liste divers droiteDamien Jacquemont11,22%755
    Si Bien Ensemble A EcullyListe divers droiteSébastien Michel75,93%5108
    Ecully HumanisteListe divers centreJérôme Francois12,84%864

    Lire aussi : Élection municipale 2020 : les résultats à Ecully pour le premier tour

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