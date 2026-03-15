Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Ecully. Sébastien Michel a été réélu dès le premier tour avec près de 76% des voix.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 12 011
Taux d'absentions : 42,77%
Votes blancs ou nuls : 2,14%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% exprimés
|Nombre de voix
|Un Nouvel Élan Pour Ecully !
|Liste divers droite
|Damien Jacquemont
|11,22%
|755
|Si Bien Ensemble A Ecully
|Liste divers droite
|Sébastien Michel
|75,93%
|5108
|Ecully Humaniste
|Liste divers centre
|Jérôme Francois
|12,84%
|864
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