Mickaël Paccaud est le nouveau maire de Mions. ©

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Mions.

Sans surprise, Mickaël Paccaud a été réélu dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat divers droite n'avait pas d'adversaire dans cette commune de l'est lyonnais.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 9 921

Taux d'absentions : 44, 96 %

Votes blancs ou nuls : 7, 89 % de votes blancs et 1, 50 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Mions Au Coeur Liste divers droite Mickaël Paccaud 100 4 948

A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Mions