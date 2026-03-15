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Mickaël Paccaud est le nouveau maire de Mions. ©

Municipales 2026 : les résultats à Mions pour le premier tour, Paccaud réélu sans surprise

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Mions.

    Sans surprise, Mickaël Paccaud a été réélu dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat divers droite n'avait pas d'adversaire dans cette commune de l'est lyonnais.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 9 921
    Taux d'absentions : 44, 96 %
    Votes blancs ou nuls : 7, 89 % de votes blancs et 1, 50 % de votes nuls

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Mions Au CoeurListe divers droiteMickaël Paccaud1004 948

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Mions

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