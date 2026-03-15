Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Mions.
Sans surprise, Mickaël Paccaud a été réélu dès le premier tour des municipales 2026. Le candidat divers droite n'avait pas d'adversaire dans cette commune de l'est lyonnais.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 9 921
Taux d'absentions : 44, 96 %
Votes blancs ou nuls : 7, 89 % de votes blancs et 1, 50 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Mions Au Coeur
|Liste divers droite
|Mickaël Paccaud
|100
|4 948
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