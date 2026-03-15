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Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Rochetaillée-sur-Saône, Jacques Vuitton élu

  • par Romain Balme

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Rochetaillée-sur-Saône.

    Pas de suspense à Rochetaillée-sur-Saône. Jacques Vuitton succède à Eric Vergiat, maire de la commune depuis 2017.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1056
    Taux d'absentions : 44,89 %
    Votes blancs ou nuls : 8,08 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix

    Rochetaillée-Sur-Saône, Notre Village, Notre Avenir

    		Jacques Vuitton100535

    Lire aussi : Élection municipale : les résultats à Rochetaillée-sur-Saône, Eric Vergiat élu au premier tour

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