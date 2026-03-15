Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Rochetaillée-sur-Saône, Jacques Vuitton élu

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Rochetaillée-sur-Saône.
Pas de suspense à Rochetaillée-sur-Saône. Jacques Vuitton succède à Eric Vergiat, maire de la commune depuis 2017.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 1056
Taux d'absentions : 44,89 %
Votes blancs ou nuls : 8,08 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
Rochetaillée-Sur-Saône, Notre Village, Notre Avenir
|Jacques Vuitton
|100
|535
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