Municipales 2026 : Claire Pouzin réélue à Francheville

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Francheville.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 10 376
Taux d'absentions : 40, 49 %
Votes blancs ou nuls : 0, 68 % de votes blancs et 0,65 % de votes nuls
Claire Pouzin est réélue à Francheville : "Quelle belle victoire ! Nous sommes vraiment honorés par la confiance que vous nous accordez à nouveau", s'est exprimée l'élue suite à sa victoire.
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Nombre de voix
|Vivre Francheville
|Liste divers centre
|Caroline Paris
|871
|Francheville En Commun
|Liste divers gauche
|Aliénor Perrard
|998
|Notre Francheville Populaire
|Liste divers gauche
|Philippe Filipiak
|306
|Ensemble Pour Francheville
|Liste divers droite
|Claire Pouzin
|3 928
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