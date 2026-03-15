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(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Municipales 2026 : Claire Pouzin réélue à Francheville

  • par Guillaume Lamy

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Francheville.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 10 376
    Taux d'absentions : 40, 49 %
    Votes blancs ou nuls : 0, 68 % de votes blancs et 0,65 % de votes nuls

    Claire Pouzin est réélue à Francheville : "Quelle belle victoire ! Nous sommes vraiment honorés par la confiance que vous nous accordez à nouveau", s'est exprimée l'élue suite à sa victoire.

    Nom de la listeNuance politiqueTête de listeNombre de voix
    Vivre FranchevilleListe divers centreCaroline Paris871
    Francheville En CommunListe divers gaucheAliénor Perrard998
    Notre Francheville PopulaireListe divers gauchePhilippe Filipiak306
    Ensemble Pour FranchevilleListe divers droiteClaire Pouzin3 928

    Lire aussi : Élection municipale : les résultats à Francheville pour le premier tour

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