Municipales 2026 : Claire Pouzin réélue à Francheville

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Francheville.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 10 376

Taux d'absentions : 40, 49 %

Votes blancs ou nuls : 0, 68 % de votes blancs et 0,65 % de votes nuls

Claire Pouzin est réélue à Francheville : "Quelle belle victoire ! Nous sommes vraiment honorés par la confiance que vous nous accordez à nouveau", s'est exprimée l'élue suite à sa victoire.

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Nombre de voix Vivre Francheville Liste divers centre Caroline Paris 871 Francheville En Commun Liste divers gauche Aliénor Perrard 998 Notre Francheville Populaire Liste divers gauche Philippe Filipiak 306 Ensemble Pour Francheville Liste divers droite Claire Pouzin 3 928

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