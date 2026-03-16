Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

C'est une journée mitigée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 16 mars 2026, avec des températures très fraiches notamment en matinée.

Pour débuter cette nouvelle semaine du mois de mars, le temps s'annonce mitigé à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Après une nuit particulièrement froide, où des gelées ont été constatées, le soleil alternera tout au long de la journée avec des nuages de plus en plus envahissants. Cependant, les pluies devraient épargner Lyon ce lundi.

Côté températures, il fait -1 degré ce lundi matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs un peu justes pour la saison.