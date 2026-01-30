Dans un entretien accordé à nos confrères de BFM Lyon, Jean-Michel Aulas a annoncé vouloir le retour du Tour de France à Lyon dans les prochaines années.

Le candidat Aulas était en campagne ce jeudi soir sur le plateau de BFM Lyon. Et il en a profité pour faire quelques nouvelles annonces, tout en s'efforçant de soigneusement éviter de parler du fond de ses propositions. Si Jean-Michel Aulas accède à l'Hôtel de Ville de Lyon en mars prochain, il promet que le Tour de France sera de nouveau le bienvenu entre Rhône et Saône.

"Le Tour, c'est pour moi quelque chose de magique" débute le candidat Cœur Lyonnais, soutenu par la droite et le centre. "Je trouve vraiment idiot qu'on se soit opposé au Tour de France" poursuit-il. Lors de son arrivée à la mairie centrale, Grégory Doucet avait en effet qualifié l'épreuve de "machiste et polluante". Une déclaration qui n'avait évidemment pas plu aux organisateurs de l'épreuve, qui ont depuis cette date toujours boudé Lyon pour le parcours du Tour.

🗨️ "Ce sera l'une des premières mesures"



Jean-Michel Aulas déclare vouloir que le Tour de France prenne son départ à Lyon pic.twitter.com/brDzgMpD0W — BFM Lyon (@BFMLyon) January 29, 2026

Annonçant avoir rencontré Christian Prudhomme, patron de l'épreuve cycliste et présent jeudi 29 janvier à Lyon pour la présentation du nouveau Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Michel Aulas affirme avoir eu "des engagements", sans que l'on comprenne bien si quelque chose avait déjà été signé entre ASO, société organisatrice de la plus grande épreuve de cyclisme au monde, et le camp Aulas.

Le grand flou

"Nous avons discuté cette après midi (jeudi, NdlR), pour que Lyon s'inscrive, et j'ai son accord, pour que le plus tôt possible, et il y a déjà des engagements qui ont été pris, il y ait bien sûr une étape, mais surtout je souhaite que le Tour de France prenne son départ à Lyon. C'est une symbolique forte et ce sera l'une de mes premières choses à négocier" a évoqué Jean-Michel Aulas, comme à son habitude très flou sur ses propositions. Estimant que les choses pourraient se faire "plutôt en 2028 car il y a déjà des choses engagées en 2027", le candidat Aulas a conclu son propos en démentant lui-même ses paroles prononcées quelques minutes auparavant : "Je n'ai pas l'accord de Prudhomme aujourd'hui. Mais il sait qu'on est intéressé, et il est intéressé aussi."

Lyon accueillera-t-elle le Tour de France en 2028 ? Plus tard ? Sera-t-elle ville étape ou le grand départ de l'épreuve, très souvent donné ces dernières années depuis l'étranger, sera-t-il organisé entre Rhône et Saône ? Autant de questions sans réponses auxquelles Jean-Michel Aulas répondra peut-être dans les prochains jours*. Affirmant que "Lyon aura les moyens" d'accueillir le Tour de FRance, le favori des élections municipales 2026 à Lyon a expliqué qu'il "donnerait un certain nombre de chiffres et de détails lors de la présentation du programme avec les coûts de chaque opération mais aussi leur financement." À un mois et demi du scrutin, il n'est jamais trop tard.

*Dans un communiqué de presse transmis à notre rédaction ce vendredi 30 janvier, le camp Aulas confirme avoir "obtenu l'engagement d'organiser le départ du Tour de France 2028 depuis Lyon". "Une opportunité majeure pour la visibilité sportive et touristique de la métropole" estime Jean-Michel Aulas.

Doucet veut accueillir le Tour de France féminin en 2028

Ce vendredi matin, Grégory Doucet a annoncé vouloir accueillir le Tour de France féminin en 2028. "J'ai formellement déposé la candidature de la Ville de Lyon en 2028" explique l'édile écologiste. "J'ai choisi que ce soit le Tour de France féminin car Lyon est une grande ville de sport mais Lyon est une ville engagée et il était important pour moi de m'engager en priorité sur le Tour de France féminin".

Aulas promet Jean-Michel Jarre pour la Fête des Lumières

Jean-Michel Aulas a également expliqué avoir demandé à Jean-Michel Jarre de devenir directeur artistique de la Fête des Lumières s'il est élu maire de Lyon. "J'ai imaginé autre chose que ce que j'ai vu cette année pour le 8 décembre" a expliqué le candidat chez nos confrères de BFM Lyon. "Je suis allé déjeuner hier à Paris pour lui demander de devenir le directeur artistique de cette fête magnifique. Il a une conception de la culture non pas statique mais évolutive" a-t-il conclu à propos de l'artiste de 77 ans.