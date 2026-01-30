Actualité
La 3e étape de Paris-Nice arrive dans le Beaujolais ce mercredi 6 mars, au sommet du mont Brouilly. (Photo de Thomas SAMSON / AFP)

Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes dévoile un parcours exigeant à travers quatre départements

  par Vincent Guiraud
  • 1 Commentaire

    • Ancien Critérium du Dauphiné, le Tour Auvergne-Rhône-Alpes s’élancera le 7 juin prochain pour huit étapes spectaculaires à travers la région. De la Haute-Loire à l’Ain, en passant par la Loire et le Rhône, les coureurs affronteront un tracé exigeant.

    La première édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau nom du Critérium du Dauphiné, promet un spectacle intense du 7 au 14 juin prochain. Long de 1 204 kilomètres pour près de 22 000 mètres de dénivelé, le parcours traversera notamment la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l’Ain, avec en point d’orgue une arrivée au sommet du Grand Colombier.

    Le départ sera donné à Vizille, en Isère, pour une première étape vers Saint-Ismier, avant une longue journée jusqu’au Puy-en-Velay. Le troisième jour, un contre-la-montre par équipes autour de Perreux, dans la Loire, constituera un test grandeur nature avant le Tour de France. Le peloton retrouvera ensuite les routes du Puy-en-Velay vers Montrond-les-Bains, avant une traversée du Rhône et du Beaujolais, en direction du parc des Oiseaux, dans l’Ain.

    Les choses sérieuses débuteront véritablement lors des trois dernières étapes, avec une arrivée au sommet à Crest-Voland, puis l’ascension redoutée du Grand Colombier, par son versant le plus abrupt. Le dénouement est programmé sur le plateau de Solaison, théâtre d’une ultime bataille en haute montagne.

    Côté plateau, l’absence annoncée de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard laisse la voie ouverte à Remco Evenepoel, tête d’affiche attendue, ainsi qu’à Juan Ayuso, Wout Van Aert ou encore Julien Alaphilippe. Une répétition grandeur nature avant le Tour de France, dans un décor régional taillé pour les grimpeurs.

