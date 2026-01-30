Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce vendredi

La qualité de l'air sera bonne ce vendredi à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise grâce à des conditions météorologiques favorables à la dispersion de polluants atmosphériques.

On respire bien à Lyon pour finir cette dernière semaine du mois de janvier 2026. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables à la dispersion de polluants atmosphériques.

Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre seront particulièrement basses tout au long de la journée.