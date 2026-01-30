Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera bonne ce vendredi à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise grâce à des conditions météorologiques favorables à la dispersion de polluants atmosphériques.

    On respire bien à Lyon pour finir cette dernière semaine du mois de janvier 2026. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables à la dispersion de polluants atmosphériques.

    Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre seront particulièrement basses tout au long de la journée.

    à lire également
    Paris Nice 2024
    Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes dévoile un parcours exigeant à travers quatre départements

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce vendredi 09:11
    Paris Nice 2024
    Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes dévoile un parcours exigeant à travers quatre départements 08:48
    Travaux sur les routes du Rhône : des perturbations prévues début février 08:33
    Les Foulées de Villeurbanne une nouvelle fois victimes de leur succès 08:08
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:49
    d'heure en heure
    Jeunesse triomphante et soir de première : c'est tout bon pour l'OL 07:29
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    La pluie de retour à Lyon ce vendredi, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    Christian Têtedoie, chef cuisinier
    "Meilleur Ouvrier de France, c’est d’abord une obligation de transmettre" explique Christian Têtedoie 07:00
    chomage auvergne rhone alpes
    Au 4e trimestre, le chômage toujours en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes 29/01/26
    M6-M7 à Lyon : que proposent les écologistes qui se payent le méga-tunnel d'Aulas ? 29/01/26
    CGT drapeau flouté
    A Lyon, la psychiatrie se mobilise contre "l'abandon du secteur" 29/01/26
    Municipales : comment Képénékian veut "prendre soin" de Lyon dès 2026 29/01/26
    Véronique Sarselli
    Métropole de Lyon : les nouvelles propositions de Sarselli pour les automobilistes 29/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut