A l'occasion des salons CTCO, C!Print et Eurobois qui se tiendront conjointement à Eurexpo du 3 au 5 février prochain, le réseau de transport en commun TCL s'adapte.

Afin de faciliter l’accès des visiteurs et des exposants, la ligne T5 bénéficiera d’un renfort de fréquence pendant toute la durée de ces événements. La ligne sera mise en service tous les jours de 5 h 30 à 21 h 55, avec une fréquence d'un tramway toutes les 13 min en matinée et en soirée.

En parallèle, la navette directe N100 sera mise en service au départ de Vaulx-en-Velin La Soie pour assurer une desserte jusqu'à Eurexpo. La navette circulera toutes les 20 minutes, de 8 h à 19 h 30 tout au long de l'événement, à l'exception du 4 février, où la desserte sera étendue jusqu'à 22 h 32.

