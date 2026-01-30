Actualité
La ligne T5 accueille actuellement 8 000 voyageurs quotidiens.

Lyon : TCL renforce son offre pour les salons CTCO, C!Print et Eurobois

  • par Loane Carpano

    • A l'occasion des salons CTCO, C!Print et Eurobois, TCL renforcera son offre en direction d'Eurexpo du 3 au 5 février.

    A l'occasion des salons CTCO, C!Print et Eurobois qui se tiendront conjointement à Eurexpo du 3 au 5 février prochain, le réseau de transport en commun TCL s'adapte.

    Afin de faciliter l’accès des visiteurs et des exposants, la ligne T5 bénéficiera d’un renfort de fréquence pendant toute la durée de ces événements. La ligne sera mise en service tous les jours de 5 h 30 à 21 h 55, avec une fréquence d'un tramway toutes les 13 min en matinée et en soirée.

    En parallèle, la navette directe N100 sera mise en service au départ de Vaulx-en-Velin La Soie pour assurer une desserte jusqu'à Eurexpo. La navette circulera toutes les 20 minutes, de 8 h à 19 h 30 tout au long de l'événement, à l'exception du 4 février, où la desserte sera étendue jusqu'à 22 h 32.

    Lire aussi : TCL : les tramways T1 et T4 perturbés pendant plusieurs soirées à Lyon

