Sébastien Michel, maire d'Ecully
Sébastien Michel, maire d’Ecully et membre du bureau des maires de l’Association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon

Municipales 2026 à Écully : Sébastien Michel officialise sa candidature

  • par La Rédaction

    • Le maire sortant d’Écully, en poste depuis 2020, a annoncé briguer un nouveau mandat lors des élections municipales de mars 2026, mettant en avant son bilan et sa volonté de poursuivre l’action engagée.

    Six ans après son arrivée à la tête de la commune, Sébastien Michel a confirmé sa candidature à sa succession pour les élections municipales de mars prochain. Dans une lettre adressée aux habitants, l’édile revient sur un mandat marqué par plusieurs crises majeures, de la pandémie à la flambée des coûts de l’énergie. Il souligne aussi les priorités qui ont structuré son action municipale : l’éducation, la transition écologique et la sécurité.

    Le maire met également en avant une gestion financière qu’il qualifie de rigoureuse, avec une fiscalité locale inchangée et une dette communale maintenue à zéro malgré d’importants investissements. Défenseur de "l’identité éculloise" et d’une commune "à taille humaine", Sébastien Michel dit vouloir poursuivre cette ligne, en misant sur la stabilité, la concertation et le rassemblement.

    Aulas et Sarselli défendent leur métro E et leur méga-tunnel dans une lettre aux Grands Lyonnais

