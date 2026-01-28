La ministre déléguée aux Armées en déplacement à Lyon ce vendredi

Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants, se rendra à Lyon vendredi 30 janvier pour une journée placée sous le signe de la mémoire, de la défense et de la sécurité nationale.

La visite d'Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, débutera à la prison de Montluc, haut lieu de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, où près de 10 000 personnes furent internées entre 1943 et 1944. La ministre échangera notamment avec des élèves de terminale autour du devoir de mémoire.

L’après-midi, elle se rendra sur la base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun pour rencontrer les équipes du Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, avant de visiter l’entreprise Metravib Defence à Limonest.

Le déplacement s’achèvera en gare de Lyon Part-Dieu par la découverte de l’exposition consacrée à Simone Lagrange, figure majeure de la transmission de la mémoire de la Shoah.