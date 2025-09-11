Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Villeurbanne : un homme de 39 ans retrouvé mort, le corps marqué de coups

  • par La Rédaction

    • Le corps d’un Villeurbannais de 39 ans a été découvert mardi 9 septembre dans son appartement de la rue de France. La victime portait des traces de violences, ce qui a poussé à l'ouverture d'une enquête.

    Mardi en fin de matinée, un homme de 39 ans a été retrouvé sans vie à son domicile de Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès son corps présentait des marques de coups. Ces blessures pourraient être liées à une rixe survenue la nuit précédente, à laquelle il aurait pris part. Mais à ce stade, rien ne permet d’affirmer que cet affrontement soit directement à l’origine de son décès.

    Une autopsie a été ordonnée par le parquet de Lyon pour déterminer les causes exactes de la mort. L’enquête, confiée à la Division de la criminalité territoriale (DCT), devra établir si les violences constatées ont entraîné la mort ou si d’autres circonstances sont en cause.

