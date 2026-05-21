C’est dans ce centre commercial que la jeune victime a été retrouvée morte, touchée par balle à la tête. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L'épicerie Chez Mex, à Villefranche-sur-Saône, tristement connue pour avoir été le théâtre de la mort de Wissem, un adolescent de 13 ans, tué par balle en avril dernier, a été fermée par la préfecture du Rhône pour trafic de stupéfiants.

C'est une épicerie qui avait été au cœur de l'actualité en avril dernier. Le 13 avril 2026, Wissem, un adolescent de 13 ans, avait perdu la vie par balle au sein du commerce situé au 428 rue de Belleroche à Villefranche-sur-Saône. Si plus d'un mois après les faits l'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée et que l'enquête pour faire la lumière sur la mort du jeune garçon est toujours en cours, la préfecture annonce ce mercredi 20 mai que l'épicerie a été fermée administrativement par arrêté préfectoral.

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Le lendemain des faits, une perquisition, menée au sein du commerce, avait en effet permis de "découvrir des emballages conditionnés avec des fils de laine contenant des stupéfiants et divers paquetages personnalisés" explique la préfecture.

"Considérant que ces paquets étaient manifestement destinés à des détenus de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône" et que le local de stockage des stupéfiants était "librement accessible aux habitués de l'établissement" le restaurant a été fermé par la préfecture le 11 mai dernier et pour une durée de six mois.

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