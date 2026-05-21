Pour fêter sa première année, OL Lyonnes veut marquer le coup

Retransmission géante place des Terreaux, rencontre avec les joueuses et finale au Groupama Stadium : OL Lyonnes veut terminer sa saison historique en communion avec les supporters.

Un an après avoir lancé sa nouvelle identité, OL Lyonnes prépare plusieurs temps forts pour célébrer cette première saison sous ses nouvelles couleurs. Le club féminin lyonnais donne rendez-vous aux supporters du 23 au 29 mai pour une série d’événements organisés à Lyon, avec l’ambition de partager une fin de saison qui pourrait encore s’enrichir de trophées.

Premier rendez-vous le 23 mai à 18 heures sur la place des Terreaux, où la finale de la Ligue des champions féminine sera diffusée sur écran géant. Les Lyonnaises disputeront à Oslo leur 12e finale européenne. Le 27 mai, les joueuses retrouveront ensuite le public au centre d’entraînement pour une matinée d’échanges et de célébration autour des trophées remportés cette saison. Le club promet également une "annonce historique".

Enfin, le 29 mai, OL Lyonnes disputera au Groupama Stadium la finale de l’Arkema Première Ligue. Concerts, animations et DJ sets sont annoncés avant cette rencontre décisive pour le titre de championnes de France.