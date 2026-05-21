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Une dark-kitchen fermée par la préfecture du Rhône. Rawpixel

Locaux insalubres et saleté : ce restaurant de Mornant fermé d'urgence

  • par LR

    • La préfecture du Rhône a fermé en urgence le restaurant Burger Nine B9 situé à Mornant après un contrôle d'hygiène ayant révélé de nombreux manquements.

    Le restaurant Burger Nine B9, situé à Mornant, au 11 rue de Lyon, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène. Au cours du contrôle mené par des agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône, plusieurs "manquements graves aux règles d'hygiène" ont été mis en évidence.

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    "L'entreposage de denrées dans des locaux insalubres", "la présence importante de mouches en zone de production et sur les denrées" ou encore "le non-respect des températures de conservation des denrées" ont notamment été relevés par la préfecture.

    Face à ce constat et pour éviter tous "risque d'intoxication", l'établissement a été fermé en urgence. Sur son site internet, le restaurant explique qu'il sera fermé "7 jours pour réagencer la cuisine". Cependant, pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, l'établissement devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 17. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la DDPP" conclut la préfecture dans son arrêté.

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