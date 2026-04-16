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C’est dans ce centre commercial que la jeune victime a été retrouvée morte, touchée par balle à la tête. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ado tué à Villefranche : un mineur mis en examen pour homicide involontaire

  • par Vincent Guiraud

    • Un mineur de 15 ans a été mis en examen pour "homicide involontaire" après la mort lundi d'un jeune de 13 ans tué par balle à Villefranche-sur-Saône, a indiqué jeudi le parquet de Lyon.

    Le mineur de 15 ans, soupçonné d'être l'auteur du tir mortel qui a touché Wissem, 13 ans, lundi dans le quartier de Belleroche à Villefranche-sur-Saône, a été placé sous contrôle judiciaire et "confié à la protection judiciaire de la jeunesse" dans un centre éducatif, a précisé à l'AFP le parquet, qui avait requis son placement en détention provisoire.

    A lire aussi : Adolescent tué à Villefranche : cinq interpellations au total, dont un adulte pour détention d’arme 

    L'adolescent, ami de la victime, avait été présente ce mercredi à un juge d'instruction. Il a été mis en examen pour "homicide involontaire". Trois autres mineurs, présents sur les lieux au moment du drame ainsi que le gérant de l'épicerie où l'adolescent a perdu la vie, ont tous été remis en liberté après avoir été entendus.

    La suite des investigations a été confiée au commissariat de Villefranche. Pour l'heure, l'arme du crime n'a toujours pas été retrouvée.

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