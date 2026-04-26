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Mont d'Or Trail : une 1ere édition réussie

  • par Guillaume Lamy

    • Dimanche 26 avril, Poleymieux-au-Mont-d'Or accueillait son premier trail. Une édition ensoleillée parfaitement maîtrisée.

    Dimanche 26 avril se déroulait, sous un ciel bleu, la toute première édition du Mont d'Or Trail.
    Un alignement parfait des étoiles pour ce trail qui a réuni élites, amateurs confirmés et coureurs occasionnels dans une belle ambiance familiale. "On cherchait justement ce mélange, c'est réussi" expliquait l'organisation sur la ligne d'arrivée.

    Question organisation justement, et Dieu sait que c'est complexe (des mois de préparation bénévole, des équilibres financiers serrés, 80 personnes mobilisées pour baliser et débaliser des sentiers, ravitailler des coureurs), rien à dire. Sécurité, fléchage, ravitos nickels. Quant aux parcours, ils ont donné un bref aperçu de la densité des sentiers des monts d'or.

    Deux formats plutôt roulants, avec néanmoins quelques petits raidards sympa.

    Les résultats du Mont d'Or Trail 2026

    Parcours 10 km - 300 D+
    313 classés sur 368 engagés

    Podium hommes
    Atef Baroudi - Centre de podologie de l'Arbresle / 0:38:51 / 15,44 km/h
    Anthony Fronter - Athlétisme Club Cournon d'Auvergne / 0:41:48 / 14,35 km/h
    Robin Barreyre - 0:41:52 / 14,33 km/h

    Podium femmes
    Hortense Maury - Terre de Running / 0:50:26 / 11,90 km/h
    Victoire Choisnard - 0:51:23 / 11,68 km/h
    Camille Chastand - AS Caluire-et-Cuire/ 0:53:06 / 11,30 km/h

    19 km - 800 D+
    362 classés sur 436 engagés

    Podium hommes 19 km
    Brieuc Huck - 01:20:25 / SMON / 14,18 km/h
    Cédric Fleureton - 01:20:31 / Triathlon Macon Club / 14,16 km/h
    Olivier Vanleynseele - 01:21:16 / Courir à Lyon / 14,03 km/h

    Podium femmes 19 km
    Charlotte May - 01:44:17 / 10,93 km/h
    Gwenaelle Gaudillière Le Dain - 01:49:11 / 10,44 km/h
    Marie Baron - 01:50:27 / 10,32 km/h

    Lire aussi : Mont d'Or Trail : quand un village met ses sentiers en fête

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