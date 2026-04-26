Mont d'Or Trail : une 1ere édition réussie

Dimanche 26 avril, Poleymieux-au-Mont-d'Or accueillait son premier trail. Une édition ensoleillée parfaitement maîtrisée.

Dimanche 26 avril se déroulait, sous un ciel bleu, la toute première édition du Mont d'Or Trail.

Un alignement parfait des étoiles pour ce trail qui a réuni élites, amateurs confirmés et coureurs occasionnels dans une belle ambiance familiale. "On cherchait justement ce mélange, c'est réussi" expliquait l'organisation sur la ligne d'arrivée.

Question organisation justement, et Dieu sait que c'est complexe (des mois de préparation bénévole, des équilibres financiers serrés, 80 personnes mobilisées pour baliser et débaliser des sentiers, ravitailler des coureurs), rien à dire. Sécurité, fléchage, ravitos nickels. Quant aux parcours, ils ont donné un bref aperçu de la densité des sentiers des monts d'or.

Deux formats plutôt roulants, avec néanmoins quelques petits raidards sympa.

Les résultats du Mont d'Or Trail 2026

Parcours 10 km - 300 D+

313 classés sur 368 engagés

Podium hommes

Atef Baroudi - Centre de podologie de l'Arbresle / 0:38:51 / 15,44 km/h

Anthony Fronter - Athlétisme Club Cournon d'Auvergne / 0:41:48 / 14,35 km/h

Robin Barreyre - 0:41:52 / 14,33 km/h

Podium femmes

Hortense Maury - Terre de Running / 0:50:26 / 11,90 km/h

Victoire Choisnard - 0:51:23 / 11,68 km/h

Camille Chastand - AS Caluire-et-Cuire/ 0:53:06 / 11,30 km/h

19 km - 800 D+

362 classés sur 436 engagés

Podium hommes 19 km

Brieuc Huck - 01:20:25 / SMON / 14,18 km/h

Cédric Fleureton - 01:20:31 / Triathlon Macon Club / 14,16 km/h

Olivier Vanleynseele - 01:21:16 / Courir à Lyon / 14,03 km/h

Podium femmes 19 km

Charlotte May - 01:44:17 / 10,93 km/h

Gwenaelle Gaudillière Le Dain - 01:49:11 / 10,44 km/h

Marie Baron - 01:50:27 / 10,32 km/h

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