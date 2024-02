En Auvergne-Rhône-Alpes, la Région parie sur l'hydrogène pour les transports scolaires. Elle déploiera ses 16 premiers cars d'ici le mois d'octobre.

Ce vendredi 16 mars, un imposant bus bleu était stationné devant l'Hôtel de région, dans le 2e arrondissement de Lyon. La Région y présentait son nouveau projet : des bus fonctionnant à l'hydrogène. Dans un premier temps, 16 cars dédiés au transport scolaire devraient donc être mis en service à la rentrée prochaine. Une première étape avant le déploiement plus large du dispositif, qui s'inscrit dans le projet Zero Emission Vallée (ZEV).

Le bus à hydrogène stationné ce vendredi 16 février devant l'hôtel de Région. (Photo AP)

"Une première européenne"

Pour relever ce défi, 8,5 millions d'euros ont été investis par la Région, aidée en partie par l'Agence de la transition écologique (ADEME). Il s'agit ainsi "d'une première européenne", annonce avec fierté Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en effet la première fois qu'une collectivité homologue des cars dits "rétrofités" à l'hydrogène. La Région veut notamment utiliser cette technologie sur les véhicules lourds en priorité, comme des bus ou trains.

"Les émissions évitées seront équivalentes à 3 000 vols allers-retours entre Paris et New York"

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Avec cette initiative innovante, Laurent Wauquiez indique vouloir aller à l'encontre "de la folie actuelle des batteries électriques". D'abord perçues comme l'alternative idéale au diesel ou à l'essence, les batteries sont aujourd'hui pointées du doigts. Les équipes de la Région travaillent donc au déploiement plus large des cars hydrogène. Pour l'heure, la collectivité souhaite commander 50 bus d'ici deux ans. Cela pourrait ainsi permettre de limiter les émissions carbone des transports. "Les émissions évitées seront équivalentes à 3 000 vols allers-retours entre Paris et New York", avance Laurent Wauquiez.

Des bus écologiques en tous points

Le projet de la Région s'inscrit ainsi dans une démarche écologique. Les cars sont en effet d'anciens véhicules diesel, rénovés pour fonctionner à l'hydrogène. Cela permet donc de rallonger leur existence de vie de huit ans. Par ailleurs, les matériaux utilisés sont fabriqués en grande partie en Auvergne-Rhône-Alpes, grâce aux énergies renouvelable. Le score de ces cars est "imbattable en termes d'émissions carbone", affirme le président de la Région.

La réserve d'hydrogène se situe dans le coffre du car. (Photo AP)

Plus concrètement, ces véhicules fonctionnent grâce à des piles, fabriquées par Symbio, qui transforment les réserves d'hydrogène en énergie. Ces batteries sont placées dans des bains d'huile qui récupèrent leur chaleur pour faire fonctionner le moteur. Une assistance au freinage est également installée pour limiter les dépenses d'énergie inutiles. "Tout est pensé pour avoir une meilleure consommation d'énergie", indique Laurent Wauquiez. Pour l'heure, les bus sont testés sur le circuit de Charade, près de Clermont-Ferrand.

